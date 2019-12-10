【多圖】姚子羚曬靚相竟然同羅天宇有關？　胡蓓蔚唔輸蝕出Po對撼

胡說八道會幾位成員包括胡蓓蔚、胡定欣、胡杏兒、姚子羚以和李施嬅最近一起到馬爾代夫旅行。連日來她們瘋狂在IG po相鬥靚，姚子羚早前貼的性感泳照已讓粉絲們洗版式讚好，這次她就收起性感但照片一樣有feel，她穿著一條白色連身裙，沒有望鏡頭的她，大曬不經意的美，同時留言寫上︰「Every sunset brings the promise of a new dawn.」（每次日落都會帶來新的曙光）呼應照片中的日落風照之餘，也自我鼓勵一下。藝人羅天宇留言讚好，姚子羚搞笑回應︰「係咪靚過你幫我影嗰啲？」對方就覆了一句︰「少少姐（啫）。」

聖誕就到，準備好禮物未？投【01最賞睇娛樂大獎】，有大把禮物抽喎！超過70萬元豐富獎品，包括旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒，仲可以有01積分換唔同禮品！

姚子羚近來好像清減了，不過依然靚女！（Instagram@elaine_yiu）

另一邊廂，「豹嫂」胡蓓蔚也不輸蝕，貼上了泳裝相，雖然外面加上一件透視衫，沒有之前的泳衣相般火辣，但也影得相當有美感！

豹嫂著豹紋bikini，勁索。（Instagram@paisleyhu）

點擊下圖睇吓佢哋嘅靚相︰