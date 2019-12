【多圖】姚子羚曬靚相竟然同羅天宇有關？　胡蓓蔚唔輸蝕出Po對撼

胡說八道會幾位成員包括胡蓓蔚、胡定欣、胡杏兒、姚子羚以和李施嬅最近一起到馬爾代夫旅行。連日來她們瘋狂在IG po相鬥靚,姚子羚早前貼的性感泳照已讓粉絲們洗版式讚好,這次她就收起性感但照片一樣有feel,她穿著一條白色連身裙,沒有望鏡頭的她,大曬不經意的美,同時留言寫上︰「Every sunset brings the promise of a new dawn.」(每次日落都會帶來新的曙光)呼應照片中的日落風照之餘,也自我鼓勵一下。藝人羅天宇留言讚好,姚子羚搞笑回應︰「係咪靚過你幫我影嗰啲?」對方就覆了一句︰「少少姐(啫)。」