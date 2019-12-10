【入住請敲門4】莫竣名挑戰桃園恐怖旅館 「一家四口」陪全晚

林婷、莫竣名同Stanley今晚一齊挑戰桃園汽車旅館。

《入住請敲門》再次勇闖台灣，今晚去到桃園汽車旅館敲門。話說呢間汽車旅館除有SPA、按摩浴缸等設施外，房間更附設卡拉OK，而每晚房價都只不過係2千台幣(約5百港元）好似好抵咁……

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汽車旅館房間設備齊全……仲隨時會有「陪唱」服務。(網上圖片)

之不過，有網友就曾經喺入住後，發現浴室嘅燈不停又開又關，由於當時呢位網友飲咗小小酒，於是就大膽地使用「爆粗擊退」法，又真係成功喎。而同行嘅友人喺退房後，就爆出更多細節：「我們3人人睡覺後，朋友就被鬼壓床了，掙扎也擺脫不了，只能靠念經擺脫，也有夢到小男孩，那電燈也是那個小男孩在亂玩的，不過那些鬼好像只是想逗弄我們而已，也沒有真的想要幹嘛。」聽完朋友咁話，呢位網友即時翻睇當晚唱K時所拍嘅片段，竟然發現浴室嘅玻璃門有黑影……

汽車旅館另設有party room(20人），４小時收費5千台幣…(網上圖片)

由於呢位網友曾在台灣討論區分享鬧鬼經歷，後來更被當地傳媒報導，所以只要喺google打出呢間汽車旅館名稱，就會出現「鬧鬼」、「命案」等字眼。而事實上，台灣旅館時有命案發生，最轟動的要數到2007年一名的士司機，為替大陸女友出氣，將其同鄉載到新北市嘅汽車旅館殺害，並將屍體運到另一旅館處理：持刀以開膛方式由胸口切至下陰，最後棄屍墓園，手法非常殘酷。