沈卓盈變內衣品牌老闆娘　自爆被老公強迫睇「底底」

藝人蘇志威、陸詩韻、李司棋、李家鼎及沈卓盈等今日（10/12）下午於尖沙咀洲際酒店出席「香港星級品牌2019」頒獎禮，其中為自家服裝品牌拎獎的蘇志威坦言獲業界肯定相當開心，他感謝團隊一直以來的努力，他說︰「公司不經不覺已有8、9年歷史，一直都好努力，花了很多功夫去做好這個香港品牌，藝人開設品牌開頭都會比較易，有知名度可以令大家容易認識，但要做得長久要有品質保證，製成品令大家滿意，一直以來有好多舊客支持，多謝員工同師傅。」

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蘇志威又謂看到很多品牌成立20、30年都屹立不倒非常羨慕，直言想自家品牌也可以成為百年老店。他透露雖然有想過帶品牌衝出香港，但他表示︰「做生意係睇營商環境，要跟住個轉變同發展，不可以盲目跟從，目前公司業務繼續放在香港。」問到近期社會事件可有影響生意？他表示：「就是要睇環境，依家要守住香港這個基地。」

蘇志威今日代表自家品牌出席「香港星級品牌2019」頒獎禮，坦言獲業界肯定好開心。

至於以頒獎禮品牌大使身份現身的沈卓盈今日則負責頒獎，提到老公Calvin經營內衣品牌生意，她表示不會插手老公生意，她說︰「老公去旅行見到內衣褲就會好專業入去睇，仲會拉埋我，因為驚尷尬。」她又自爆穿的內衣由老公供應︰「我所有身上穿的內衣褲全部由老公供應，想要的顏色和款式即講即有。其實我對我自己要求高，不會讓自己肥，體態要完美，最緊要自己舒服。」

沈卓盈經常陪老公睇「底底」。

此外，陸詩韻經營美容品牌為她帶來今年第五個獎項，她慶幸美容生意短短四年幾曾經兩次達到目標成果，不過她表示近日雖然受到社會環境因素影響，旗下產品上架生意直接下降，但網上生意由八月份開始有上升趨勢。12月底生日的陸詩韻表示今年不會大肆慶祝，笑言不想經常想起自己幾多歲，又希望下年市道好，大家也會開心點。