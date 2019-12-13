【潮流日常】秋冬敷面膜需要好大勇氣？　Kevin老師有秘技

好多人敷面膜都會疑惑，究竟敷完面膜要不要沖洗？台灣知名彩妝師Kevin老師就在小紅書上解答大家有關的迷思，以及敷面膜的注意事項。

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台灣知名彩妝師Kevin老師教大家怎樣正確敷面膜。（影片截圖）

一、敷完面膜需不需要沖洗？答案：清潔型的面膜當然一定要洗乾淨；但美白保濕型的，不需要特別清洗。不過敏感肌和容易長痘的人，就可以稍為用水清洗一下。

二、敷完面膜還需要其他用護膚品嗎？答案：需要。面膜令皮膚短時間吸收大量精華，但這些精華也會很快地揮發掉，所以敷完面膜後，還是需要依照日常的保養程序來將精華鎖在面上。

三、面膜要敷多久？答案：不同性質的面膜所需要的時間也不一樣，根據面膜說明書來敷，千萬不要超過建議時間。

踏入冬天，皮膚更加乾燥，要敷冰涼的面膜真的需要很大勇氣，Kevin老師分享秋冬敷面膜心得，令大家可以在冬天中也可以舒舒服服地敷面膜。點擊圖片了解：

雖然Kevin老師已經年屆50歲，但勤於運動護膚，又跟得貼潮流，看起來一點也不像50歲！