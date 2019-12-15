【全民造星II】「隱形人」吳啟洋Phoebus終奪冠：唔可以衰俾人睇

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雖然經常被指是「隱形人」，但Phoebus一直以來都《造星II》的大熱人選。

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ViuTV大型選秀節目《全民造星II》於今晚（15/12）在將軍澳邵氏影城舉行總決賽，冠軍由唱歌、跳舞都十分出色的14號吳啟洋（Phoebus）奪得。作為模特兒的Phoebus外形討好，比賽初期一直被視為大熱，可惜因表現太過四平八穩而慘變「隱形人」，Phoebus接受《香港01》記者訪問時直認曾遇到很大挫折：「表現可以說是太平穩，吸引不到評判或觀眾。其實我五分四嘅時間都係信心不斷浮游同下跌，但之後終於被看見就愈做愈好。」如今奪冠，Phoebus的努力終於得到大家認同。

Phoebus跳舞，唱歌都十分出色。（資料圖片）

Phoebus一直被視為大熱，更常常被拿來與上屆冠軍姜濤作出比較，他坦言受到好大壓力：「壓力係不知不覺間有，覺得自己唔可以衰俾人睇，無形中如果真係做得差咗，會好影響自己的自信心。」一切壓力都化成Phoebus努力向前的動力，勝出比賽後，他最想多謝身邊一直支持自己的家人：「最想請屋企人食飯，最想同我重視的人分享。」

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