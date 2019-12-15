姚瑩瑩FB設揮手區惹爭議　品牌FB發聲明澄清：非本公司代言人

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「修例風波」持續將近半年，期間各區不斷發生警民衝突，導致警民關係惡劣。日前（12月13日），曹永廉、楊明、莊思明、莊思華、李霖恩、李嘉、姚瑩瑩等到灣仔警察總部，向警方以示支持，更拉開橫額與公共關係科高級警司江永祥、總警司郭嘉銓及謝振中開心合照，結果掀起不少網絡罵戰，更有網民發起罷買、抵制曹永廉任代言人的皇冠牌爐具，最後皇冠牌爐具在其Facebook專頁指曹永廉現時與品牌毫無關係，寫道：「曹永廉先生（Mr. Cho Wing Lim Raymond）早前作為本公司代言人合約經已完結，曹先生在外之一切華洋轇轕，一概與本公司無關。」

呢張大合照真係搞到好大件事。（Facebook）

姚瑩瑩步後塵

自「大合照」在網上瘋傳後，姚瑩瑩再於個人Facebook上開「揮手區」，寫下：「正義的朋友（心照不宣）揮手區。無限感謝在心中。」整個Post藍底白字，字裡行間更用了四個藍色心心，留言更再爆發罵戰。而繼皇冠牌爐具發聲明稱曹永廉的立場與公司無關之外，今日亦先後有王朝滴雞精以及Soondoongi順順兒嬰兒用品亦在Facebook發聲明，表示姚瑩瑩並非該公司的代表人：「並不代表本公司立場」。

姚瑩瑩經常分享順順兒嘅產品：