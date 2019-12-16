【娛樂大家】黎芷珊自爆獲邀演三級色情片　Lisa姐：佢身材咁正

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由汪明荃主持的無綫節目《娛樂大家》中，每一集都有一個名為「Liza傾」的環節，一般都要求嘉賓公開一些鮮為人知的個人秘密，而第二季開始加入「真假」元素，要求其它嘉賓和主持都猜「秘密」的真假。而最新一集，黎芷珊就自揭了一個太過令人難以置信的秘密，就是90年代初，她曾獲王晶邀請參演III級片－《滿清十大酷刑》。

係真㗎……（電視截圖）

睇中芷珊姐姐啲咩？

芷珊姐姐一提到自己獲邀拍III級片，雖然旁邊的森美自爆話想看，但亦笑言：「三級片都有分好多種，有打打殺殺，不一定『咸濕』。」不過阿姐卻反駁謂：「佢身材咁正！」但其實芷珊姐姐真的曾獲王晶邀請參演《滿清十大酷刑》：「佢係嗰時同我講如果做兒童節目做到咁深入的芷珊姐姐剝衫，這是一個很大的迴響。」芷珊姐姐還稱片酬相當可觀，惟當時她未能突破心理關口而拒絕飾演：「晶哥同我講有個劇情係我要被隱形人強姦，即係有個人食咗藥變咗隱形之後嚟強姦我，咁咪即係對住空氣演被人強姦？我真係做唔到。」

芷珊姐姐絕對有資格啵：