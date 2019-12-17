【演員請就位】顏卓靈化身黑天鵝　獻唱《致青春》一鳴驚人

顏卓靈（Cherry）早幾個月參加內地真人騷 綜藝節目《演員請就位》，日前獲邀以表演嘉賓身份出席頒獎典禮直播，並支持其所屬的趙薇戰隊，Cherry指從沒想過在演戲的舞台上，可以一展另一個興趣，就是唱歌！

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顏卓靈（Cherry）獲邀以表演嘉賓身份，出席頒獎典禮直播，支持節目《演員請就位》其所屬的趙薇戰隊。（網上圖片）

一向在《演員請就位》只演戲的Cherry，首次在眾人面前唱歌，可謂一唱驚人，Cherry翻唱王菲的《致青春》，而且被改編到超高音，Cherry一開始也冇信心，幸好出來效果不錯，獲得其他嘉賓及收音老師稱讚說：「原來你唱歌這麼好聽！」，更有一位喜劇嘉賓聽到Cherry歌聲後，在台下大喊：「顏卓靈，原來你唱得㗎喎！」Cherry都說：「好榮幸可以係咁大嘅舞台，翻唱神級歌手嘅歌！希望以後有更多唱歌的機會。」

Cherry首次喺呢個舞台獻唱，揀咗王菲嘅《致青春》

說到拍攝真人騷的難度，Cherry說從沒試過在這麼高壓和時間緊迫的情況下，不眠不休拍攝，她一直非常努力，一心想為趙薇導演爭光，終於在高壓下逼出潛能，感覺好爽！「我從來冇諗過自己可以係咁短時間，係毫無準備嘅情況下，被人指派演某個角色，做一場最難嘅喊戲。如果係平時嘅我，接到咁嘅演出邀請，我一定覺得自己handle唔到，真係要特別多謝趙微導演。」

Cherry穿上黑光鵝毛晚裝向電影《黑天鵝》致敬

參與這節目後，Cherry的思想成熟了不少，於頒獎禮的打扮上亦作出新嘗試，Cherry穿上黑光鵝毛晚裝向電影《黑天鵝》致敬，Cherry說：「《黑天鵝》某程度上代表自己一些經歷和想法，我拍《狂舞派》出身，同樣都是舞蹈電影，另外《黑天鵝》好focus係女性心理，如果有日我做到導演，有屬於自己嘅電影，都希望係好深入講關於女性，亦希望自己可以拍到Natalie Portman由乖乖女變成壞女孩嘅巨大反差電影。」