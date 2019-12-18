陳柏宇上載囡囡全裸沖涼片　網友狂轟：要好好保護BB！

唔少藝人做咗爸爸媽媽之後，都變咗曬B狂人，星B一出世就開定個社交網站，既分享日常點滴又可以接親子工作賺下奶粉錢。陳柏宇喺囡囡Abigail出世後馬上幫佢開IG，再瘋狂分享囡囡搞鬼表情，不過呢日一段親子短片就惹來網友狂批過份﹗

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陳柏宇不時上載一家三口生活照（IG：@abigail92518）

Jason同囡囡搞笑互動吸引唔少網友追看（IG：@ckw720）

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Jason工餘時間一向落手落腳親自湊女，之前太太有工作出埠，更加帶埋囡囡出席宣傳活動，湊B絕對難唔到佢。呢日佢上載一條幫囡囡沖涼嘅片段，手勢好純熟，背脊腋下位置都有洗乾淨，Jason一路洗一路講解，相信呢段係小朋友沐浴產品植入性廣告。

Jason上載幫囡囡沖涼片段，惹來狂轟（影片截圖）

本來親子間溫馨互動係好受歡迎，但網友見到Jason居然俾囡囡全裸出鏡表示震驚，大批留言要求佢遮返囡囡重要部位：「打格please，好多藝人保護BB/小朋友都打格打emoji 呀﹗」雖然有粉絲撐Jason，Abigail只係小朋友無傷大雅，但亦有人對佢為咗宣傳而咁做相當氣憤：「有無諗過個女大個會點自處？細細個就畀人睇全相，為咗賺錢可以去到幾盡？」而《香港01》亦就網友評論聯絡陳柏宇，但暫時未有回覆。