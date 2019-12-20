全球最賺錢YouTuber年收入逾2億　8歲男童靠拍玩具開箱影片

當小朋友YouTuber可以年賺2億，香港嘅怪獸家長會唔會改下個教育plan呢?（影片截圖）

美國《福布斯》日前公佈十大最賺錢YouTuber，結果由年僅8歲嘅Ryan Kaji(真名Ryan Guan）以年賺2,600萬美元（約2億250萬港元）奪冠，其實Ryan Kaji去年就已經憑年賺2200萬美元而成為最賺錢YouTuber，今年再蟬聯，相信令一眾出盡腦筋拍片嘅YouTuber非常妒忌。

對於Ryan來說，日日都係聖誕節…（影片截圖）

Ryan喺2015年在父親的協助下開啟名為「Ryan ToysReview」頻道，其後因被投訴頻道未列明影片獲玩具商贊助後，改名為「Ryan's World」。截止目前，其頻道訂閱人數有2,290萬，總觀看數達350億次，最受歡迎嘅影片有近19億觀看人次，全片約長6分鐘，Rayn於一個大型充氣戲水池內搵出多隻玩具膠蛋，並打開內裡嘅玩具，內容非常簡單。Ryan去年接受訪問時透露大家喜歡他的影片，因為富娛樂性及有趣。頻道內容由一開始玩玩具，到近年加入科學實驗、MV等

Anastasia Radzinskaya出生有腦性麻痺，父母將治療過程拍片放上網。

可以日日玩住玩具咁賺錢，原來不只Ryan一位，年僅5歲、來自俄羅斯嘅Anastasia Radzinskaya（Nastya）就以年賺1800萬美元成為最賺錢YouTuber第三位！三年前開設「Like Nastya Vlog」嘅Nastya，其頻道至今已有4240萬訂閱人次，影片總觀看數達215億次。其中最受歡迎嘅影片有7.6億觀看人次，內容係Nastya同爸爸一齊去動物園……之不過，Nastya之所以成為YouTuber，係因為佢出生時確疹腦性麻痺，醫生當時更指佢有可能出現說話困難、肌無力等症狀，但喺父母悉心照顧下，Nastya情況得到改善，而父母其後將治療過程影片上載到YouTube，令Nastya意外地成為一名YouTuber。

Anastasia Radzinskaya嘅頻道內容都係以玩玩具或者打扮為主，爸爸亦不時同佢一齊出鏡。不過，可惜嘅係頻道暫時只提供俄文。

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到底2019最賺錢YouTuber年收入係幾多?!