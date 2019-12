岑麗香(香香)婚後一直以家庭為先,更有傳她與老公強強為8個月大的囝囝鋪路入名校,舉家由將軍澳搬到位於干德道價值逾2,000萬元的豪宅!事後,香香雖然承認搬屋,但就不願多提。

有指強強為了老婆來港發展,努力做金融投資生意,發展不俗。(IG/@heungheungeliza)

雖然香香更透露目前正為一套以打拳為題材的電影開工,緊接又會為新劇《BB來了2》拍攝。在百忙中,她亦不忘在IG曬幸福,上載一張與老公強強一同穿上情侶裝的照片,留言:「To my best friend, here’s to 3 years plus a few days, and forever to go!! (致我最好的朋友,已經3年幾了,永遠走下去!)」不少網民都留言大讚夫妻二人相當合襯。

香香稱工作時會不捨得離開囝囝。(IG/@heungheungeliza)

點撃下圖睇更多甜到漏相片!