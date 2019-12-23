【多圖】任達華女兒任晴佳15歲生日　琦琦：愛你到永遠

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任達華同琦琦育有一女，視Ella為掌上明珠（微博：＠琦琦是我）

近年香港幾位星二代好似沈月、林愷鈴都被捧為新一代女神，仲有一位絕對不可忽視嘅，就係任達華同琦琦嘅寶貝女Ella任晴佳﹗12月24日除咗係平安夜，亦係Ella 十五歲生日，呢日琦琦就率先po相預祝愛女生日快樂。

Ella嘅逆天長腿真係好煞食（IG：＠ellayamofficial）

23號中午琦琦上載一張囡囡嘅獨照，Ella著上綠色吊帶連身裙，長長秀髮如瀑布一樣，右耳插上一朵白色鮮花，青春逼人。琦琦留言話：「我們可愛的寶貝，願所有的快樂、所有的健康、所有的幸福、所有的美好，所有的好運、所有的正能量圍繞在您身邊，生日快樂﹗愛你到永遠。」

12月24日就係Ella 十五歲生日，琦琦上載呢張靚相祝賀愛女（IG：＠qiqi_qiqi12 ）

生日亦即係母難日，媽媽生產時簡直好似跨過鬼門關，見到個女依家亭亭玉立，琦琦都好感慨，隔咗一個鐘再上載一張多年前同Ella嘅舊照。相中Ella仲好細個，但已經擁有一對長腿，果然自小已經將優良基因表露無遺。

琦琦另外上載呢張舊照（IG：＠qiqi_qiqi12 ）

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