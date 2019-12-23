【娛樂大家】狼人宮廷版又改規矩　森美多嘴慘變「阿姐2.0」

由阿姐汪明荃主持的無綫綜藝節目《娛樂大家》即將完結，而觀眾最不捨的正是「狼人宮廷版」的遊戲環節，每次上載到YouTube的影片留言區中，總會發現有網友要求無綫繼續做「狼人殺」遊戲，而且討論度極高。雖然「狼人宮廷版」廣受歡迎，但網民對其規矩依然大感不滿，到最新一集（22/12晚播出）出現的「打和」局面更表示匪夷所思。

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「狼人宮廷版」最令網民不滿的地方是「自由討論」以及「遺言」機制。（影片截圖）

狼人殺有和局？

在最新一集，場上最後一隻功能組別角色「劊子手」（胡渭康）被票死，然後主持人森美宣布他可以發動技能，之後「劊子手」再將場上的最後一名「刺客」（余德丞）殺死，最後形成「平局」，皆大歡喜。其實在正規的狼人殺遊戲中，基本上是不會出現「打和」的局面，因為遊戲的潛在規則是有死亡先後的存在，而狼人是晚上的「最先手」。所以理論上在胡渭康被票死的一刻，刺客陣營已經獲勝。不過，各處鄉村就各處例，只要場上的玩家有共識並玩得開心，那怕你是開牌玩，喜歡就可以。再加上「狼人宮廷版」是無綫出品，網友對它的寬容度又再次提高，反而將矛頭指向主持人森美身上！

森美大哥冇份玩都要畀人鬧？（梁碧玲攝）

森美慘變「阿姐2.0」

其實由第一集「狼人宮廷版」開始，網民已經開始執住「正規」去批評，而最觸怒網民的更是節目主持阿姐，因為她給的「意見」太有導向性，令遊戲的局面失衡。而今次網民怪責森美大哥的原因亦非常類近，因為森美擅自更改遊戲準則！以今次劊子手被票死再殺死刺客導到和局為例，若然是可以出現打和局面的話，第15集「狼人宮廷版」理論上在票死「大臣」譚嘉儀後要入夜，因場上仍有1刺客（謝東閔）、1劊子手（戴祖儀）、1大臣（洪卓立），晚上刺客殺死劊子手後，天光劊子手仍可以發動技能帶走最後一名刺客，達至打和局面，但當刻森美大哥卻直接宣布刺客陣營勝出，此其一。

第二是在今集在皇帝（戴祖儀）發表遺言指出3號鄧卓殷是刺客，陸浩明發表完自己會投票給3號後，森美大哥講了一句：「所以呢個時候3號你開始要諗計！」這句說話亦彷彿直接指出3號就是刺客一名。所以有時候主持人太多嘴的話，仍然會影響遊戲，還是少講為妙！

對於遺言機制，超蓮先話過係「狼人宮廷版」嘅特色：