徐子珊宣布退出娛樂圈　決心離開香港移居歐洲追尋夢想

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徐子珊近年已好少幕前演出。(徐子珊微博圖片)

2004年香港小姐冠軍徐子珊近年已甚少參與幕前的演出，她年前開始修讀多個課程，包括專業珠寶設計及彩色寶石專業課程，以及香港大學心理學碩士課程，不斷自我增值，並於今年6月完成了心理學碩士課程。而子珊近日接受傳媒訪問時，跟王祖藍公司合約屆滿的她，竟然宣布退出娛樂圈，放棄從事了15年的演藝事業，繼續讀書追求夢想，即使將來有機會重返娛樂圈也只會做幕後，不會再做幕前。

子珊將會繼續讀書。(徐子珊微博圖片)

子珊坦言作出這個重要決定是有過掙扎，但由於她真的很喜歡讀書，想繼續進修，而邊拍劇邊讀書又相當辛苦，所以她只好放棄影視工作，專注學業。她希望向心理學發展，對教育和臨床方面最有興趣，繼續修讀博士課程，並想去外國進修。她直言當藝人有很大壓力，需要好注重外表，就連生粒暗瘡都覺得自己錯。她自認人際關係有障礙，性格亦有缺陷，要包容自己。

子珊已經不會再拍劇。(徐子珊微博圖片)

她又透露將會移居歐洲生活，心水地點是荷蘭同德國，早前已將香港的資產都賣晒，直指香港生活很難，在外國會輕鬆好多。她自言自己向來慳儉，現時手上的資金絕對可以維持到日後的生活水平，又謂這份勇氣是她送給自己40歲的禮物，所以想盡快離開香港到外國生活。單身多年的她還憧憬着愛情，就交給緣份的安排，笑言覺得她的Mr. Right已在外國等她。

子珊決定移居歐洲。(徐子珊微博圖片)

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