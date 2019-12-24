陳寶蓮17歲仔仔初長成　高䠷爆肌籃球健將貌似柯震東

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

陳寶蓮於17歲參加亞洲小姐而加入娛圈。(電影截圖)

已故女藝人陳寶蓮於17歲參加亞洲小姐而加入娛圈，天生一副模特兒身形的她入行前曾當Model，隨後接拍過幾部三級電影，包括《燈草和尚》、《我來自北京》以及《五月櫻唇》，建立了性感女星的形象，亦曾跟周星馳合作，演出電影《國產凌凌漆》，可惜星途一直都浮浮沉沉。後來疑似因受藥物影響而神智不清，被傳媒把她和藍潔瑛、蔡楓華、洪朝豐封為「四大癲王」。她於於2002年未婚生B，同年7月31日她在上海跳樓自殺身亡，終年29歲，並遺下剛滿月的兒子DonDon。

她曾跟周星馳合作，演出電影《國產凌凌漆》。(電影截圖)

有興趣加入娛樂圈

有傳陳寶蓮的好友邱瓈寬收養了DonDon，並一直視如己出，對DonDon十分疼錫，還為DonDon改名邱煌禕，跟她姓。事隔17年，DonDon已長大成人，由當日的小男孩脫變成一名帥氣小鮮肉，他更遺傳了媽媽陳寶蓮的優良基因，身材高䠷十足Model，面形輪廓和媽媽也長得十分相似，更有些像台灣型男柯震東。而熱愛打籃球的他還練出一身肌肉，外形相當吸引。雖然DonDon很有條件當藝人，而邱瓈寬亦曾透露過DonDon有興趣加入娛樂圈，不過她就坦言不想DonDon入行。

邱瓈寬收養了DonDon，並一直視如己出。(邱瓈寬facebook圖片)

點擊下圖逐格睇DonDon嘅靚相：