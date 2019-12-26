杜德偉世界巡唱北京首站拉開序幕　兒子AJ唱聖誕歌為爸爸打氣

杜德偉（Alex）「Get Up起來世界巡回演唱會」首站於昨日（24日）在北京工人體育館圓滿落下帷幕，現場超過5000歌迷捧場，座無虛席，驚喜連連。Alex以主題曲《起來》為演唱會揭開序幕，一輪勁歌熱舞令全場歌迷熱情四射，為寒冷的北京升溫，而哥哥杜德智、好友林珊珊、上山詩鈉也特地飛到北京支持！

首次在北京開巡唱的Alex直言好開心，原本無打算讓兒子來，但最後還是忍不住叫家人帶來：「平安夜要同屋企人、愛嘅人一齊過，今晚能同歌迷一齊過，佢哋都好似家人咁，好多謝愛我嘅歌迷亦愛埋我嘅屋企人，我太太同仔仔收嘅禮物仲多過我！」

今次小助手AJ的任務是為爸爸打氣，AJ說：「爸爸加油！Good Show!」他更戴上聖誕帽變身小聖誕老人和爸爸一起唱聖誕歌，以及同在場所有人合照，Alex更對AJ講笑：「影完相你可以收工啦，放飯！」AJ也回應爸爸：「好呀！」而Alex反問到：「你知咩係收工咩？」引到現場所有工作人員大笑。

Alex一家三口非常溫馨。

演唱會上，愛妻號Alex還分享了帶到台上的物品：「我帶了護唇膏、竹蔗水、蘋果雪梨和燕窩……大家知道什麼是愛嗎？這些就是老婆給我的愛！」全場歌迷即刻起哄。當Alex演繹到金曲《真的想你》時，久未露面的溫嵐驚喜亮相，還帶來了大熱舞曲《熱浪》。

好友上山詩鈉也前來捧場。

除了為歌迷準備《把你寵壞》、《獨領風騷》encore之外，Alex在平安夜更與觀眾互動玩遊戲，他表示：「接落嚟將繼續進行『起來』演唱會之旅，香港站一直都喺努力申請中，而下一站將於澳門舉行，希望都可以見到大家」。