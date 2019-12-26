Jessica@SG呻做人妻後喪做家務　嚇怕Aka：我唔結婚啦！

Super Girls五位成員今日（26日）齊齊現身將軍澳商場舉行的宣傳活動。今次是五位成員相隔近一年「合體」全員出席公開活動，她們坦言過去一年各有各忙，相當掛念「合體」的日子，有粉絲更形容今次是「世紀合體」。為了隆重其事，五人特意一同穿上色彩繽紛的服裝現身。

Super Girls今日難得齊人出席活動，被譽為「世紀合體」。（梁碧玲攝）

Jessica今年10月成為人妻，今個聖誕自然與老公過二人世界，不過她慨嘆結婚後要處理大量家務：「我一直都係同屋企人住，不嬲都有屋企人幫忙做家務，當我自己一個搬出去同先生住嘅時候，有嘢就落晒我身上就冇一日都執唔停㗎！」Jessica又稱有感自己是家庭主婦，其餘4位成員即時被嚇窒，Aka聞言更當場直呼：「我唔結婚啦！」

今年10月成為人妻的Jessica大呻婚後要處理大量家務。（梁碧玲攝）

2020年和農曆新年將至，談到新年目標，Aka、Yanny、Heidi和Cheronna異口同聲表示想逗Jessica婚後第一年的雙封利是。雖然Super Girls農曆新年亦會一同出席活動，不過Cheronna透露未來一年Super Girls仍然專注個人活動，期待Super Girls推出新作的粉絲可能要再等一段時間了。