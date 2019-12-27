Angelababy中國風造型登上微博熱搜　網民：有種青樓女子的感覺

Angelababy出名顏值高，即使成為了人妻人母之後依然是女神級別的靚女，而且Baby的可塑性好高，無論什麼造型都難不到她。近日Baby為運動時尚品牌拍攝的廣告出街了，有份參演該廣告的明星還有陳奕迅、彭于晏、劉亦菲以及TFBOYS的易烊千璽等。雖然個個都是型男美女，但當中就以Baby的古裝造型最為搶鏡。「#Baby中國風造型」更登上了微博熱搜榜第三位。

Baby是女神級別的靚女。(Angelababy微博圖片)

Baby化上充滿東方美的濃妝，紅紅的嘴唇好突出，配上古裝髮型和服飾，散發出濃厚的中國古典氣息，Baby的靚樣當然Carry得到。不過她這個造型的評價卻好壞參半。她的粉絲毫無疑問激讚她漂亮，有一些網民亦大讚Baby真的很美。然而，亦有些網民不太欣賞Baby這個中國風Look，留言表示：「怎麼有種青樓女子的感覺？」、「好好地中國風被她弄成妓院風，要不要這麼俗？」、「像極風塵女子」、「她還是時裝好看，不適合古裝」、「還是劉亦菲更好看」。

Baby呢個中國風造型的評價卻好壞參半。(微博圖片)

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