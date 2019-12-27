【專訪】出道作唱足十年始發現非情歌　許廷鏗：我好唔專業

2019年對不少香港人來說，絕對是難忘（甚至係難過）的一年。 受到社會盪氣氛影響，多個樂壇頒獎禮均宣告取消。許廷鏗在如此亂世中，堅持推出實體專輯《拾》。「我又無話偉大想用音樂去鼓勵大家，但一直都有諗自己嘅角色可以做啲咩，依家最需要係同行，而呢種同行，作為歌手嘅我，可能係做一個LIVE演出、創造一個可以俾大家喘息嘅空間。」

整唔見人哋老公

由錄音到大碟推出，不停遇上了社會運動，想舉辦分享會，既要顧及樂迷安全，又要擔心出席人數：搵中學同學幫手錄音，結果差啲連人哋老公都唔見埋。「錄音室樓下有次好混亂，有晚我同中學同學錄完之後各自返屋企，點知佢老婆零晨點幾打俾我，話佢仲未返到屋企，當下個心真係離一離。我即時喺群組問其他朋友，同講低自己最後幾點見佢，當做個record，最後真係好似拍戲咁，同學因為電話無電、又無車，於是慢慢行返屋企……唉，能夠安然咁完成呢隻碟都需要一點運氣。」

向來在MV中行行企企的許廷鏗，在《將心比己》MV中飾演渣男，或者係因為包含了自己愛情經驗，拍攝時唔小心流露出真感情，喊到虛脫……

《我的離開也是愛》原來唔係情歌

在不少人眼中，許廷鏗擁有的運氣不只是一點，但被歸納為「人生勝利組」的他卻不太認同。「年初做紅館時好多嘢都唔算順暢，去到某個位覺得唔夠多真實嘢擺上台，無可以同人產生共嗚山嘅話題，有啲人會覺得我好離地，但坦白講我都係人，會有煩惱、亦會有要過度嘅關口。」入行多年，一直用力地去證明自己嘅許廷鏗，今年終於學會了接受自己的好與壞，而契機竟然他的出道作品《我的離開也是愛》。事緣他在排練個唱時，重生細讀歌詞後，發現「逐段逐段舊情似是遺憾」中的「情」並非如自己一直所想的愛情！「因為有呢啲遺憾，先成就了今日嘅自己，原來首歌係講感恩，我到十年後自發現原來係咁解，當下係好崩潰，覺得自己好唔專業，一直以來都唔係真係唱歌，無理解歌詞入面嘅嘢。」

死都要許廷鏗揀十年之最，他最後的選擇是《停半分鐘聽一闋歌》以及第一張專輯《出走三步曲》。前者是因為一種對廣東歌的情義結，而後者則是記錄了他的青蔥。「但你依家問我的話，會喺《拾》。我仲未自戀到連手機殼、Wallpaper都要用……」(梁碧玲攝)

超額完成2019

或許是因為年齡／心境有所改變，才會對歌詞有更深入的解讀，但在許廷鏗來說，就係唔！專！業！「坦白講剛轉會時係承受住好多期望，甚至會有觀眾因為好耐無喺電視見到我，而以為我返咗去整牙，但正因為呢啲所謂嘅失去，而令自己更珍惜有得出碟嘅機會。」既能夠重新認識自己、又完成了紅館夢，外加一張銷量、口碑不俗的唱片，難怪他認為2019年不只對得起自己，甚至於是超額完成。「頒獎禮取消係有失落，但係未就咁抵銷一年嘅努力？我唔係咁諗，我反而會想將今年未完成／圓滿嘅部分，帶埋去明年，出多隻碟做多個紅館俾大家，好似實在過獎項加持。」

「今年係經歷咗好多辛苦嘅時刻，但唔係講緊練聲或者節食，而係要去重新認識自己，但亦好開心收到評價包括係話估唔到我唱歌係咁……」（資料圖片）

來自他的私訊

新碟以《拾》為名，除了是因為由十個不同的班底製作之外，也想提醒自己要拾回初心。許廷鏗說最近無意間看到一個石沈大海的DM，對方非常直白地表示以前討厭他的程度是「睇電視一見到會馬上轉台」，但去年看過他的音樂會後，竟然會有種「如果同到佢握手應該會感動到喊」的想法。「雖然呢位歌迷有啲浮跨，但估唔到個反差係咁大，係好神奇。我覺得唔會因為音樂而令佢改觀，我估係因為佢感受到一個更實在嘅許廷鏗。」成功令人對自己改觀，除了令許廷鏗開心了幾天之外，他笑言人生大事簿當中，又剔多了一項「已完成」的事。

Hair：Derek Li@Xenter

Make Up : Samuel @ 江中平化妝室