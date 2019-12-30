「肥沙」慨嘆中國冰室結業　林雪：呢間茶餐廳先係明星

屹立旺角半世紀的「中國冰室」，將於日內結業，林雪專程重遊舊地懷緬一番。

於 60 年代開業、屹立旺角半世紀的「中國冰室」，將於日內結業。「中國冰室」是不少本土電影之拍攝聖地，導演杜琪峰的作品亦在此實地拍攝，當中令觀眾最難忘的一定係 2003 年的《PTU》，片中林雪飾演的失槍差佬「肥沙」，同扮 PTU 的任達華及邵美琪等於該冰室內有對手戲，當年劇組前前後後在冰室內拍了接近一個月，所以「肥沙」對這間茶餐廳甚具情意結。

2003 年的《PTU》，片中林雪飾演的失槍差佬「肥沙」，同扮 PTU 的任達華及邵美琪等於該冰室內有對手戲，當年劇組前前後後在冰室內拍了接近一個月

+ 4 + 3 + 2

林雪收工後特意去了「中國冰室」開飯，他走上樓上雅座的長枱座位，有街坊即笑道：「肥沙，你搵番把槍未？」雪哥亦搞笑回答：「未呀，仲搵緊。」之後雪哥點了沙爹牛麵，又不時拎起手機影相打卡，期間食客輪住同雪哥合照，親民的雪哥來者不拒。

置身冰室，《PTU》回憶即刻番晒嚟，他說：「嗰時我哋拍咗成個月，我通常都係夜晚九點度先開工，等呢度閂門先開始拍，廚房都閂咗，冇得叫嘢食，都係叫外賣。阿杜好鍾意呢啲有香港特色嘅地方，我都有幾部戲喺度拍，呢度嘅牆磚、枱枱櫈櫈依家都搵唔到啦，仲係保留番以前嘅風味。」

林雪收工後專誠到冰室食餐好

「中國冰室」光榮結業，問雪哥會否很感慨？他就說：「其實呢間茶餐廳先係明星，因為香港好多電影嘅畫面都有佢。」他直言以前拍《PTU》時比現在瘦一半，所以新一年為健康着想，要努力減肥。