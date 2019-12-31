【多圖】「凍齡女神」溫碧霞飛美國倒數　感恩工作接不停

孝順新抱Irene趁囝囝Xavier學校放聖誕假，一家三口舉家飛往美國紐約陪伴老爺及奶奶過聖誕，享受幸福又溫馨的家庭樂！ Irene好開心咁話：「Kenny家人大部分都住美國，好多謝公司批准放假，我至可以同家人一齊慶祝聖誕，老爺、奶奶見到我哋咁齊整齊曬人好開心呀，連同Kenny嘅表兄弟妹，超過40人呀，好大家族，非常熱鬧，大家都玩到好開心，不過.....好快就要返香港啦，Xavier同我都唔捨得，希望暑假可以再飛嚟紐約探望老爺、奶奶，基本上每年都盡可能最少飛兩次見老爺、奶奶，幾忙都好，我哋好應該盡量抽時間陪老人家。」

Irene點影都靚！

Irene表示紐約好凍，好有聖誕氣氛，家家戶戶的佈置都好熱鬧，她最開心親戚們都陪伴他們四圍去玩：「每次到紐約我必定去中央公園、圖書館，同埋一定去展覽館睇展覽，呢啲地方對我嚟講有一種好特別感情，每次都一定要到一到回味呢種感覺。」

一家三口！

總結過去一年，Irene十分滿意：「出咗又靚、口碑好好，又賣得好好嘅寫真集，又拍咗部好好嘅電影《墮落花》，入圍咗幾個大型影展，商演及廣告方面亦一直冇間斷過，最近更接了一個大型廣告，我對自己係過去一年嘅努力係好滿意，所以獎勵一下自己放一個長假，不過放完假後，2020年，1月回來就要重新出發馬上開工，希望新一年祝願大家開開心心，平安健康！」