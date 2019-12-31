【開心速遞】曹總仔離巢兼嫌人工低　盧偉文：月尾買菜肉包食捱過

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》日前播出的一集就講述曹總 (劉一飛飾) 原來有個仔念華 (盧偉文飾) ，念華呢個角色雖然只出了一集，但就好搶鏡。盧偉文 (Ray) 這次在劇中客串演出，也是他最後一部接拍的TVB的劇集，因為他現已離巢遠赴美國發展，繼續他的演藝事業。這次演出曹總仔仔一角，是該劇的監製親自找他的。Ray於美國Houston Baptist University修讀vocal percussion學科畢業，對演藝方面充滿興趣，希望一直可以從事演員的工作。

Ray於劇中飾演曹總個仔。(劇集截圖)

Ray接受《香港01》訪問時透露自己決意離開TVB的原因，他說：「TVB選擇畀我嘅Offer，唔能夠畀我喺香港生活到了。我依家喺美國發展，已經有Agent簽我，準備一月尾簽約。(呢邊個Offer好過TVB？) 美國唔同香港電視台嘅約。」至於在美國會拍劇、拍戲抑或是做其他演藝工作，他表示：「希望可以拍劇同埋電影之類，總之有演藝就有盧偉文。」而他於IG上最新的一個Post也寫上了：「我團火係唔會熄㗎！#我要努力向上 #做演員做到尾」可見他對演藝之路充滿了夢想。

Ray有露點出浴演出。(劇集截圖)

Ray於2014年的TVB藝員訓練班畢業，問到Ray在TVB這麼多年的人工是否很低，他坦言：「其實我哋薪金水平真係比任何一份工低。我就每一年嘅年頭比較辛苦，但係差唔多年年都努力爆Show，所以有時一兩個月都好過啲。加上出面做嘅廣告同其他幕前工作，無乜名氣嘅藝人收嘅人工都頗少，賺唔到嘅乜，只可以算係幫補少少咁。」他不願透露於TVB的人工有幾多位數字，但就直言要慳住使：「話唔使慳住，我自己都唔信。試過最慳嘅時候係月尾買菜肉包食捱過。」

Ray現已離開了TVB。(IG@reilou圖片)

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