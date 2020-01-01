【回顧2019】盤點今年TVB六大雪人　第一位雪到結冰非佢莫屬

無綫向來好注重藝人的形象，對於一些藝人做了影響形象的事，往往會施以一招雪藏來應付，暫時將該名藝人放進雪櫃暫停所有工作，甚至提前解約。2019年TVB就有六大雪人誕生了，以下就為大家盤點是邊六位：
梁嘉琪在6月時曾於IG Post了一張寫住「加油」字樣的黑白相，並寫道：「轉右90度看」，另一角度看即變成了是「香港」，為香港打氣。有傳嘉琪因此而遭到TVB雪藏。(IG@kakikakileung圖片)
梁嘉琪近期已幾乎絕跡TVB的幕前工作，就連她原本有份擔住主持的《學是學非》，也沒有再找她拍攝新一輯。(IG@kakikakileung圖片)
林秀怡向來關心社會時事，也敢於在個人社交平台上表達自己的意見。不過她早前於IG宣布自己將離開主持了6年的音樂節目《樂勢力》，又頻頻離奇缺席有份主演的劇集《十二傳說》宣傳，外界即猜測是因為她的政治立場而遭到TVB雪藏。(IG@kirbysau圖片)
有傳秀怡是因為在6月9日的反修例大遊行當日在IG story寫有「6‧9」的字眼，以及在8月5日響應罷工行動表示自己會「休息一天」，而慘遭TVB雪藏。(IG@kirbysau圖片)
林泳淘一直都好關心「反修例」示威行動的發展，她曾於3月底在IG呼籲大家參加3月31日第一次的「反修例」遊行，因而傳出了她遭到TVB雪藏的消息。事實是泳淘自4月開始就沒有再在她有份主持的《東張西望》上出現，直至到6月1日她才獲得「解封」，可以重返該節目繼續主持的工作。（IG@wingt圖片）
林泳淘於今年9月遭TVB突然提前解約，正式離開TVB的她，現在與ViuTV合作，並且成為了KOL。（IG@wingt圖片）
TVB視后田蕊妮（阿田）因為早前在她的FB出post，疑似暗寸林鄭記招「無限Loop」，即引起一班內地網民熱議，非常不滿她並指她是支持示威者，隨即紛紛在微博留言攻擊她，更揚言要全面封殺她。(IG@tinyuilee圖片)
阿田主演的劇集《她她她的少女時代》就幾乎絕跡於微博，就連TVB的官方微博亦沒有為該劇宣傳，未知是否因內地網民要封殺阿田有關，外界亦傳出了阿田會遭TVB雪藏。(IG@tinyuilee圖片)
今屆視后李佳芯（Ali）原本備受TVB力捧，不過也傳出她遭到公司雪藏。有傳是由於Ali於6月時曾透過微博發放一篇抒情文，感嘆「有時候，扭曲了的不是世界、是人心。」以及在IG呼籲市民「盡公民責任，把票留在自己手」。(IG@aliaime圖片)
Ali因而被內地網民斥責她支持「反修例」示威者，甚至指她是「港獨」分子，除留言攻擊Ali，更要求TVB將她封殺，並要求Alipay支付寶取消Ali的香港代言人資格。雖然事後Ali有出Post澄清，但卻依然盛傳她被雪藏。(IG@aliaime圖片)
黃心穎和許志安自「安心事件」在今年4月爆出後，事業、形象均直插谷底，除了男主角許志安全全面停工外，女主角黃心穎亦即時被TVB雪兼遠赴美國避風頭。(IG@jacquelinebwong圖片)
於12月14日心穎「深潛」8個月後終於從美國低調回港，她強調是次返來主要目的是為了陪伴家人，對於工作上的計劃就未有回應。已被TVB雪藏了8個多月的她，看來復出無期。(IG@jacquelinebwong圖片)