【回顧2019】盤點今年TVB六大雪人　第一位雪到結冰非佢莫屬

林泳淘一直都好關心「反修例」示威行動的發展，她曾於3月底在IG呼籲大家參加3月31日第一次的「反修例」遊行，因而傳出了她遭到TVB雪藏的消息。事實是泳淘自4月開始就沒有再在她有份主持的《東張西望》上出現，直至到6月1日她才獲得「解封」，可以重返該節目繼續主持的工作。（IG@wingt圖片）