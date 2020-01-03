方力申獲委任為旅發局新成員　熱心公益曾擔任近百大使

方力申曾經被森美笑稱，係最多「大使」頭銜嘅藝人。（IG：@alexfongliksun）

方力申曾經被森美笑稱，係最多「大使」頭銜嘅藝人，入行以來擔任超過80個「大使」，可以打入健力士世界紀錄。2020年一開始，小方又多一個身份，被委任為香港旅遊發展局新成員。

小方多年來都熱心公益（IG：@alexfongliksun）

政府今日發出新聞稿，公布委任方力申為香港旅遊發展局（旅發局）新成員，任期由2020年1月1日至2021年12月31日，為期兩年。商務及經濟發展局發言人說：「我們歡迎方先生加入旅發局。我們有信心，憑藉方先生與其他旅發局成員在不同界別的專業知識及豐富經驗，將可協助旅發局進一步推廣香港成為旅客的首選旅遊目的地。」

政府發公告宣布委任方力申入旅發局。（政府新聞處）

小方身為退役香港游泳代表隊隊員，曾擁九項香港游泳紀錄，一向形象相當健康，深受各慈善機構及政府部門所重用，單係入行頭十年已經擔任近90個健康大使/形象大使，即使近兩年減少幕前工作，主力發展游泳學校，不時都仲會喺慈善活動亮相。早前更為慈善機構「點滴是生命」展開「香港環島泳45公里慈善挑戰」，並以破大會紀錄成績10小時43分06秒完成全程，成為首位土生土長香港人游畢全程。

近兩年主力發展游泳學校。（IG：@alexfongliksun）