【識玩旅行團】梁茵藍色泳衣大曬纖腰：最青春的年華做最瘋狂的事

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」Anita 的梁茵（Kiko）深受網民喜愛，除了有甜美樣子外，仲有fit爆身形，難怪會成為新一代女神。Kiko近日亦為無綫綜藝節目《識玩旅行團2》擔任主持，向來打扮保守的她於節目中多次以比堅尼上陣，令一眾網民非常驚喜。

繼早前上載了粉紅色比堅尼泳衣相後，Kiko再次大派福利，在IG上載一張穿上紫藍色泳衣的相片，大曬苗條身形和纖腰，她寫着：「在最青春的年華，做最瘋狂的事情，算是無悔青春吧！」加上hashtag #識玩旅行團2，相信Kiko在主持《識玩旅行團2》中經歷了很多難忘的事。

Kiko在IG再次大派福利。（IG/ @kikoleungyan）

在周日（5/1）晚播出的最新一集的《識玩旅行團2》，Kiko與潘梓鋒和陳睿雯（Cherub）帶大家暢遊中山，除了嘗盡當地美食外，三人還一起浸鹹水的海洋溫泉消除疲勞。另外，他們更大玩千條魚療池，雙腳被數千條魚包圍着，痕癢難耐，不過Kiko的忍受能力非常高，最後Cherub投降離開魚療池，要接受大懲罰。

Kiko浸溫泉消除疲勞。（《識玩旅行團2》電視截圖）

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