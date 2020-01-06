【開心速遞】細細粒演「瓜姐」影射ViuTV花姐？　監製八個字解釋

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》憑貼地情節大受觀眾歡迎，踏入新一年，更由一星期播五集，加場到星期一至日連播7集，觀眾晚晚都有得睇。今晚（6/1）播出的第748集《大四喜真人Show Part 1》，劇情講述大四喜同家人一同參加真人騷遊戲節目，監製「瓜姐」（「細細粒」陳嘉佳飾演）安排他們執行不同任務，4位長者各出奇謀誓要鬥贏瓜姐。

細細粒飾演監製瓜姐。（《愛．回家之開心速遞》影片截圖）

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細細粒扮「瓜姐」：希望花姐睇咗唔會嬲！

相個大家聽到「瓜姐」這個名字，無可避免會聯想起發音相近的ViuTV監製花姐，花姐在選秀節目《全民造星》給參賽者評語時總是不留情面、一語中的，爽直的性格和形象深入民心。而「瓜姐」無論名字還是外形上都和花姐十分相似，而她們亦同是監製，難道TVB是想向友台監製花姐致敬？

《愛．回家之開心速遞》監製林建祥透過WhatsApp以八個字回覆：「如有雷同，實屬巧合！」人物設定好相似，真的巧合？「等大家睇得投入啲啫。」而飾演「瓜姐」的陳嘉佳（細細粒）被問到如何拿捏角色的精髓，她竟然承認角色藍本就是花姐，她以WhatsApp短訊回覆記者：「因為我無（冇）睇《全民造星》，但就有上網睇返花姐既（嘅）訪問同拍攝花絮，感受下花姐係一個點樣嘅人。今次都要好多謝合作嘅同事，佢哋幫我喺服裝同埋化妝度落咗唔少功夫，幫我投入個角色。希望花姐睇咗唔會嬲啦。」

「瓜姐」同花姐有幾分相似。（資料圖片）

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