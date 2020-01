向來予人形象性感的白雲,呢日於IG連環出了三個Post並上載了一系列的睡衣Look性感相,但就留言表示自己並非走性感路線。她說:「其實我從來沒有走性感路線,更是 not sexy at all. 只不過我穿什麼衣服都顯胸顯腰顯屁股,但這並不是性感!我是走crazy和搞笑路線的,真正的性感是你平時看不到的,就像這兩位女神,如果不陪我睡,怎麼會看到這一面呢,謝謝你們的正確示範。」

白雲竟然話自己唔係行性感路線。(ig@snowybai)

白雲在另一個Post又表示:「熟悉我的人,會說:傻,直,真,可愛,0 EQ ,crazy ,甚至變態神經,就是沒有:性感。與其說我sexy, 不如說我有時會foxy。我說我的思維99%都不像女生,你信嗎??」

白雲與她兩位好友。(ig@snowybai)