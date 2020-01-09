鄧佩儀穿搭被指奇怪　自信回應：誰說一定要大眼睛高鼻子才美？

參選華姐入行嘅鄧佩儀甚少Po泳裝上instagram。（IG:@gloriapuiyeetang）

美與醜從來都無一定標準，但大眾習慣將自己嘅眼光放喺其他人身上。藝人無個人特色又會俾人話，忠於自己有時又可能被指標奇立異。鄧佩儀嘅衣著打扮一向好有個人風格，呢日佢就喺IG自信話：「誰說一定要臉瘦，大眼睛高鼻子長頭髮才美？」

Gloria嘅衣著一向好有個人風格。（IG:@gloriapuiyeetang）

就係呢身打扮，好多人話覺得好怪。（IG:@gloriapuiyeetang）

Gloria貼出一張坐喺樓梯曬長腿嘅相，佢著住灰色泡泡長袖上衣，配以豹紋吊帶短裙，腳踏黑色短boot，眼神銳利相當型格，但原來呢身打扮喺其他人眼中唔太識欣賞：「今天有無數人走過來跟我說我這樣穿很奇怪。但今年確實流行玩layering。但像「美」一樣，每個人都有不同的定義，所以我也尊重大家的意見。至於我會不會繼續這樣穿，我還是會的。就像「美」一樣，誰說一定要臉瘦，大眼睛高鼻子長頭髮才美？Beauty comes in different sizes, shapes, and forms. 我只想跟大家說，每個人都有自己獨特的美，不要因為別人的眼光而掉了自信。You are beautiful, you deserve to love yourself. :)」

Gloria貼埋呢張品牌照，其實佢都係跟返官方建議配襯方法穿著啫。（IG:@gloriapuiyeetang）

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