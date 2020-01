鄧佩儀穿搭被指奇怪　自信回應：誰說一定要大眼睛高鼻子才美？

參選華姐入行嘅鄧佩儀甚少Po泳裝上instagram。(IG:@gloriapuiyeetang)

美與醜從來都無一定標準,但大眾習慣將自己嘅眼光放喺其他人身上。藝人無個人特色又會俾人話,忠於自己有時又可能被指標奇立異。鄧佩儀嘅衣著打扮一向好有個人風格,呢日佢就喺IG自信話:「誰說一定要臉瘦,大眼睛高鼻子長頭髮才美?」

Gloria嘅衣著一向好有個人風格。(IG:@gloriapuiyeetang)

就係呢身打扮,好多人話覺得好怪。(IG:@gloriapuiyeetang)

Gloria貼出一張坐喺樓梯曬長腿嘅相,佢著住灰色泡泡長袖上衣,配以豹紋吊帶短裙,腳踏黑色短boot,眼神銳利相當型格,但原來呢身打扮喺其他人眼中唔太識欣賞:「今天有無數人走過來跟我說我這樣穿很奇怪。但今年確實流行玩layering。但像「美」一樣,每個人都有不同的定義,所以我也尊重大家的意見。至於我會不會繼續這樣穿,我還是會的。就像「美」一樣,誰說一定要臉瘦,大眼睛高鼻子長頭髮才美?Beauty comes in different sizes, shapes, and forms. 我只想跟大家說,每個人都有自己獨特的美,不要因為別人的眼光而掉了自信。You are beautiful, you deserve to love yourself. :)」

Gloria貼埋呢張品牌照,其實佢都係跟返官方建議配襯方法穿著啫。(IG:@gloriapuiyeetang)

