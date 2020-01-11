柳岩新片直播卸妝奪兩獎　素顏真情流露分享北漂辛酸

柳岩出席澳門國際電影節獲獎。（微博：@柳岩）

柳岩與蔡卓妍於澳門同台獲獎。（微博：@柳岩）

內地女星柳岩入行12年來一直行性感路線，佢喺黑色喜劇電影《受益人》中，直播卸妝素顏真情演出，脫胎換骨表現令佢連奪「第11屆澳門國際電影節」之金蓮花獎最佳女主角，以及「2019 電影頻道M榜」的最具突破女演員兩個獎項。

柳岩飾演直播網紅「岳淼淼」。（電影劇照）

片中柳岩飾演坎坷網紅「岳淼淼」，被網吧職員兼代駕司機大鵬騙婚，原來大鵬獲損友張子賢獻計，欲設計害死柳岩取得保險金，來營救自己病危兒子，蒙在鼓裡的柳岩卻一廂情願，為愛情而放棄網上直播生涯；在最後一次直播中，柳岩於鏡頭前卸妝除假髮，甚至自爆已經38 歲，呈現自己最真實一面。

柳岩於戲中直播卸妝表白心情。（影片截圖）

卸妝直播逐格睇：

+ 5 + 4 + 3

「我呢，是湖南的，大一點的時候我就想離開家，我就覺得應該去北漂，去北京，然後應該是一個人孤獨終老。」柳岩在《受》片內就是含着一泡眼淚、又苦澀又幸福地演出這場「直播」；但其實呢幕五分鐘solo戲，當中柳岩真確地訴說了自己北漂辛酸，當時佢亦正正係38 歲，大鵬曾經話：「卸妝嗰場戲，柳峒無按照劇本俾嘅方向去表演，講講下就變咗自己故事....就好像紀錄片一樣，情感被真實地記錄下來。」