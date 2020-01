【3日2夜】鄺潔楹不捨馬爾代夫美景　同伍樂怡魏韵芝繼續曬靚相

由鄺潔楹(Judy)、伍樂怡(Kelly)及魏韵芝(Joyce)主持的節目《3日2夜》馬爾代夫篇在上周六(4日)晚播出,三位靚女主持的組合加上馬爾代夫海天一色的靚景,吸引不少觀眾捧場!不過短短30分鐘的節目當然不夠盡興,而馬爾代夫篇下集將會在今晚(11日)播出,觀眾又可以跟着三位主持遊覽馬爾代夫這個潛水度假勝地,她們更相繼在IG Post出靚相,讓大家一睹為快!

鄺潔楹(Judy)、伍樂怡(Kelly)及魏韵芝(Joyce)三位靚女主持帶大家遊覽馬爾代夫。(IG@ngkelly_)

在上周六(4日)播出的節目《3日2夜》中,三人齊齊出海,更祈禱希望順利見到海豚。(電視截圖)

點擊下圖重溫上集精彩片段:

+ 27 + 26 + 25

Judy、Kelly同Joyce在上集中一起出海睇海豚、玩浮潛、在酒店房泳池開Party,玩得相當盡興!面對馬爾代夫的無敵靚景,三位主持都忍不住歡呼尖叫。Judy今日(11日)在IG Post出三人合照,打扮清涼的她們坐在木板上曬太陽,Judy寫道:「It was so hard to say goodbye to heaven.(跟度假天堂說再見太難了)」可見她相當不捨!

馬爾代夫篇下集將會在今晚(11日)播出。(IG@judy.kwong)