【3日2夜】鄺潔楹不捨馬爾代夫美景　同伍樂怡魏韵芝繼續曬靚相

由鄺潔楹（Judy）、伍樂怡（Kelly）及魏韵芝（Joyce）主持的節目《3日2夜》馬爾代夫篇在上周六（4日）晚播出，三位靚女主持的組合加上馬爾代夫海天一色的靚景，吸引不少觀眾捧場！不過短短30分鐘的節目當然不夠盡興，而馬爾代夫篇下集將會在今晚（11日）播出，觀眾又可以跟着三位主持遊覽馬爾代夫這個潛水度假勝地，她們更相繼在IG Post出靚相，讓大家一睹為快！

鄺潔楹（Judy）、伍樂怡（Kelly）及魏韵芝（Joyce）三位靚女主持帶大家遊覽馬爾代夫。（IG@ngkelly_）

在上周六（4日）播出的節目《3日2夜》中，三人齊齊出海，更祈禱希望順利見到海豚。（電視截圖）

點擊下圖重溫上集精彩片段：

+ 27 + 26 + 25

Judy、Kelly同Joyce在上集中一起出海睇海豚、玩浮潛、在酒店房泳池開Party，玩得相當盡興！面對馬爾代夫的無敵靚景，三位主持都忍不住歡呼尖叫。Judy今日（11日）在IG Post出三人合照，打扮清涼的她們坐在木板上曬太陽，Judy寫道：「It was so hard to say goodbye to heaven.（跟度假天堂說再見太難了）」可見她相當不捨！

馬爾代夫篇下集將會在今晚（11日）播出。（IG@judy.kwong）