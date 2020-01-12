【萬千星輝2019】趙希洛家境富裕父親做石油生意　努力追夢逾十年

趙希洛（Candice） 憑早前飾演《金宵大廈》中憶子成狂的何太，首度入圍提名TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》的最佳女配角，更勇奪此項殊榮。入行逾十年且擁有高學歷的她，雖然家境富裕，但她一直在演藝事業中密密耕耘。Candice的爸爸趙崇康是澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事，加上有傳她父親與多間大陸國家企業關係密切，發展石油生意，擁有過億身家。更有報道傳她與家人一同居住在市值八千萬的梅道豪宅，是一位「富二代」。

趙希洛勇奪《萬千星輝頒獎典禮2019》的最佳女配角。(節目截圖)

Candice身為富二代，卻過住踏實上進的生活，努力追求自己的夢想。她放棄當律師，而選擇投身收入不高且不穩定的演藝事業，默默耕耘。她有「無綫御用癲婆」之稱，已多次飾演瘋癲或殺人犯的角色，但她依然盡心盡力演好每一個角色。Candice於2007年參加香港小姐競選並入圍五強，之後加入TVB，入行逾十年，演技終於迎來她演戲上的首個獎項，演技得到認同。

趙希洛好激動。(節目截圖)

Candice曾表示自己的收入與當年一同修讀法律的朋友有一定的差距，就連朋友也替她擔心生活的問題，不過她並不介意因追夢而令到收入有所減少。她亦會盡量在多方面節省不必要的開支，如出入都是乘坐公共交通工具和不到昂貴的餐廳等。不過，家底豐厚的她其實可以不堅持這樣的生活，更可讓自己活得更像一個「富二代」，但她希望觀眾的焦點可以專注在其演技上的發展上，不想別人只在意她的家底。