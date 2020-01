陳小春正在舉行名為「Stop Angry」的巡迴演唱會,他於農曆新年後將移師到澳洲舉行。而他的演唱會宣傳海報上的「Stop Angry」,就被網民質疑錯文法。有網民出Post表示:「陳小春來墨爾本了,主題叫Stop Angry,喜或不喜是個人問題,但甚麼是Stop angry? Stop anger? Stop being angry? Stop angrily? 中式英文又來犯了」。

有網民質疑陳小春錯文法。(網上圖片)

有網民就留言解釋這是出自小春兒子Jasper,拍內地真人騷時經常對小春說的名句「Can you stop angry now?」,亦有網民質疑小春開演唱會都要借助仔仔的名氣。其實小春的英文被指「水皮」已不是第一次,最經典就是他於2010年在美國賭城跟應采兒註冊結婚時,竟然講了一句「You are my best wife」,引得一眾賓客捧腹大笑,就連原本正感動落淚的應采兒忍不住破涕為笑,然後跟小春說:「叫咗你唔好講英文㗎啦。」