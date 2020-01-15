【乜代宗師】黃子華賣樓開拍揭背後兩大原因　深圳拍主要為慳錢

由黃子華自編自導自演的賀歲電影《乜代宗師》即將上映，他拍這部戲非但從沒收過片酬，更要賣樓籌募拍攝資金，令不少粉絲同網民都好擔心他的經濟狀況。而子華昨晚出席該片的首影禮時，就笑言自己還有另一層樓。據悉，其實子華今次要自己賣樓來拍戲，是因為原本負責投資開戲的英皇娛樂決定在開拍前撤資。

黃子華自資拍的電影。

去年3月英皇曾開記招宣佈將會支持子華開拍與劉心悠的新戲，有消息指當電影準備開拍之際，卻因為題材問題而未獲得中國的批文，意思即是不能夠在內地上映。於是英皇逐決定撤資，子華惟有靠自己來完成這部電影。子華這次不惜賣樓籌募拍攝資金都要開拍，是由於戲組人員部份已經埋班，女主角劉心悠亦為拍這部電影學拳多月，如果讓這部電影突然胎死腹中，子華會覺得對不起一班手足。

《乜代宗師》昨晚舉行首映禮。(資料圖片)

而除了他自己沒有收取片酬之外，有指監製、編劇和部份工作人員同樣是分文不收，而心悠就收了一個很優惠的片酬。至於選擇去深圳拍攝的原因，主要是戲組為了減低製作成本，因為戲組人員都知道今次是子華捱義氣用自己錢去拍這部電影，所以大家都盡量想辦法去幫他慳錢。

子華這次要自己賣樓來拍戲。(劇照)