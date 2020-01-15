【萬千星輝2019】76歲劉丹戴余文樂同款手錶領獎　網民激讚好新潮

入行52年、現年76歲的劉丹（丹爺）在無綫（TVB）年度盛事《萬千星輝頒獎禮2019》首次獲獎，更獲頒發「萬千光輝演藝人大獎」，丹爺在台上更感動到哭了，不少觀眾都替他非常高興。不過有眼利的網民就將焦點放在丹爺當晚所戴的手錶上，而這隻黑膠錶帶金錶仲同潮人余文樂撞款，網民紛紛大讚丹爺好有型。

網民留意到劉丹當晚戴的手錶。（資料圖片）

劉丹穿上深灰色西裝再配上啡色皮鞋出席頒獎禮，既大方又穩重，而他手上的手錶卻成功獲得網民的注意。丹爺所戴的是勞力士熱門錶款—地通拿116518LN，勞力士官網上的標價為港幣$222,000。潮人余文樂亦曾在自己結婚的大日子戴上，丹爺同余文樂擁有同款手錶，十分新潮。

余文樂在自己結婚的大日子戴上與丹爺同款手錶。（網上圖片）

有留意開丹爺衣着的觀眾一定會知道，他在出演《愛回家》時曾穿日本潮牌FDMTL的外套。它是一件Bomber Jacket款的羽絨褸，最特別的是參考了日本傳統工藝「刺子繡」，充滿着濃濃的東洋味道。而這件外套索價近$5200，絕不是便宜貨。另外，丹爺都曾經着過潮人專用YEEZY波鞋出席活動，當日丹爺穿上了是「adidas YEEZY by Kanye West」系列中的「Yeezy Boost 350 Infant "pirate Black"」，當時的網上炒價亦差不多近3千元港幣，丹爺仲透露是囝囝劉愷威送的。原來76歲的丹爺，骨子裏也是潮人一名。

劉丹在《愛回家》穿上日本潮牌外套。（《愛回家》電視截圖）

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