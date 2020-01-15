盧頌恩孖李尚正拍開運節目　自爆與圈外男友鼠年閃婚？

盧頌恩（妹頭）、李尚正日前聯同堪輿學家楊天命與蔡興華，為主持的香港開電視節目《開運秘笈》進行拍攝，以新春鼠年開運為題，走訪了大小商舖教觀眾辦年貨，亦教大家開年拜神，其中篤信風水命理的妹頭，可以說是近水樓台，更被「贈言」紅鸞星動，大有機會鼠年結婚。

盧頌恩（妹頭）、李尚正日前為主持的香港開電視節目《開運秘笈》開工。

向來對感情低調的妹頭，自言跟圈外男友拍拖5年，感情穩定，她笑言不排除有「閃婚」可能，妹頭指蔡興華師傅還急不及待為她擇結婚吉日，她說：「過去一年，屋企人都有催婚、叫我唔好淨係掛住工作，其實自己跟男友對結婚都有共識，一定唔會大搞，雖然未有計劃，但唔排除閃婚。」畢竟妹頭表明希望可以在35歲前生小朋友。

回望豬年，妹頭坦言是她事業發展很好的一年，她與李尚正主持的節目《臥底旅行團2.0》，不僅成為香港開電視收視之冠，更令二人人氣大增，今年即將開拍《臥底旅行團3.0》，妹頭表示希望新一輯節目能衝出亞洲，勇闖歐洲，她笑謂：「《臥底旅行團》由以前嘅一蚊團，到上輯去緬甸，如果新一輯可以去成萬蚊嘅歐洲，咁我就光宗耀祖，亦證明節目多人睇，製作投資愈來愈大，好有成功感。」