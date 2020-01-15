【粉雄救兵】內地出現山寨版網友炮轟　主持Bobby Berk：好失望！

Netflix真人騷《粉雄救兵》（Queer Eye）由時裝設計師Tan France、專業廚師Antoni Porowski、室內設計師Bobby Berk、造型師Jonathan Van Ness以及文化專家Karamo Brown擔任固定嘉賓，幫助素人通過打扮、生活方式等改造自己。

節目收視一直有增無減，未夠半年即刻添食。而最近內地有一檔叫作《你怎麼這麼好看》的綜藝節目，同樣也是五個人擔任嘉賓：昆凌、吳昕、韓火火、范湉湉、黃吉，集齊潮人、美妝、穿搭、美食、家居專業，對女性進行改造，堪稱山寨版《粉雄救兵》。但節目更多似是「東施效顰」，當中的價值觀完全扭曲，遭到網友瘋狂炮轟，外國媒體也對此報道一番，連原版中的Bobby Berk也忍不住吐槽。

《你怎麼這麼好看》被國內外網友炮轟。（微博@你怎麼這麼好看官微）

《粉雄救兵》的初衷是通過LGBT群體從外形、居住環境、飲食習慣等方面幫助素人改變，一來是要撇除對LGBT群體的偏見，二來是想這些被改造的人接納自己，掙脫大眾眼光的束縛，由心底建立自信，活出真我，整個節目充滿愛與包容。然而，內地版完全違背了這個初衷，反而不斷強化社會對女性的刻板印象，要求她們去迎合世俗的眼光。

目前節目播出了四集，改造的對象分別是女博士、四胞胎媽媽、過勞肥的上班族，以及一位事業有成的中年女醫生，她們的共同「缺點」就是「不打扮」。女博士被貼上大齡、單身的標籤，設施簡潔的房間被形容為光禿禿、孤零零；四胞胎媽媽被丈夫抱怨原本知性美麗的妻子，因全心投入帶孩子而不打扮，節目組給妻子改造後，還要她和老公道歉；過勞肥的培訓師因壓力大，不停吃高熱量食物，導致肥胖，被幾位嘉賓嘲笑一番，最終還認為自己以前做得不好；而最後一位事業有成的女醫生被兒子投訴髮型保守、服裝保守、從來不化妝，做飯太清淡……結果節目組按照她兒子的意見讓她吃油膩的漢堡，穿熒光色衛衣、漆皮裙，還有籃球背心。

點擊下圖睇改造前後的四位女性：

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不難看出，《你怎麼這麼好看》將社會對女性的刻板印象表露無疑，女性似乎一定要符合一個標準：化妝扮靚、身材苗條，才華、家務、成就等根本不值一提。

然而，在外媒的報道中指出，兩個節目有着本質的分別，《你怎麼這麼好看》的五位嘉賓都不是公開的LGBT群體，節目中沒有提出任何對該群體的接納。甚至發出靈魂拷問：「一個問題：你（《你怎麼這麼好看》）有買版權嗎？」此外，還附上了內地評論網站「豆瓣」網友對該節目的評價，負評高達92%：《粉雄救兵》告訴我們如何活得更好，但《你怎麼這麼好看》是在強化現有的偏見，告訴每個人要過一個被公眾接受的生活；《粉雄救兵》原本是鼓勵嘉賓勇敢以及提升自尊、自愛、自信，但在內地版中，只可以看到社會上不斷強化的對女性刻板印象。

作為《粉雄救兵》中的室內設計師，Bobby Berk也不禁轉發這篇文章，揶揄到：「太令人失望，中國的版本……嘉賓全部都是直的。」

Bobby Berk在Twitter中表達自己的意見。（Twitter截圖）

可笑的是，《你怎麼這麼好看》中有四位嘉賓都曾遭遇過大眾的「刻板印象」，吳昕在另一個節目中被被指大齡、未婚、宅女，但她自認很享受這樣的生活；范湉湉論樣貌不屬於大眾眼中的美女，論身材也不苗條，但她不妥協世俗的審美，不停追求表演夢想，希望大家看見堅持夢想的力量；韓火火更是時尚KOL的始祖，出身平凡，但憑藉對時尚的喜愛同天賦最終在圈中佔有一席之地。但在這檔真人騷中，他們卻充當起「加害者」的角色。

其實講來講去，美，都是多元化的，而且「美人在骨不在皮」，美是由內到外的，最重要的都是自信，適合自己的，就是最好的，不必為他人而改變。