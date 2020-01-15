【黑市】《失眠夢》發夢原來關鬼事？　鬼都要瞓覺同發夢

ViuTV電視劇《黑市》以人性以及社會的黑暗面為題材，昨晚（14/1）播出的一集《失眠夢》講到對於人類來說，失眠、發夢十分平常，但你又有沒有想過人類為什麼會發夢？以科學的解釋，發夢是人在不同睡眠階段時產生的想像，當中包括影像、聲音、思考或感覺，通常都是非自願的，而發夢亦是心靈對現實生活的反映。但在《黑市》中，發夢卻有另一個解釋，人之所以發夢原來是關鬼魂是。

你有想過發夢是關鬼事嗎？（《黑市》劇照）

《黑市》帶出人可以睡覺、發夢，但鬼呢？鬼也是要睡覺和發夢的，而人之所以會發夢，原來是睡着時，軀殼被鬼魂佔據，自己的靈魂卻出竅。鬼魂就會每晚到不同人的家，等他睡着，便會佔據他的身體。人之所以會發不同的夢，就是被不同的鬼魂上身。當你發夢後太快醒來的話，或者有可能會見到鬼。你認為睡不着恐怖，還是不敢睡較恐怖？

睡不着恐怖，還是不敢睡較恐怖？（《黑市》劇照）

至於鬼魂是否需要睡覺和發夢，仍未能確實。但夢見鬼魂，在網上卻有不少解讀，通常都是身體虛弱的表現。當你夢見熟人的鬼魂時，可能表示那人有沒說完的話，或者沒有交代完的事情。而夢見陌生人的鬼魂，可能表示你自己心中有「鬼」，或對過去做過的事內疚。夢見自己變成了鬼，則可能是運勢將好轉，或是有財運。夢到爸爸的鬼魂就要份外小心，注意安全，因為是在提醒你可能正置身危險中。不過，夢的解讀在網上有很多不同版本，信不信由你。

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