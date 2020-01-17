男神吳怡農玩測謊機　意外曝光初吻年紀　網民錯重點：被吃豆腐了

YouTube頻道「我不懂,你明白」日前邀請立委候選人吳宜農錄製影片，邀請他玩「真心話」挑戰，被主持人問及擇偶條件時，大方坦承「要有一顆熱愛台灣自由民主的心」；但一提到有沒有結過婚，竟被測謊器狂電，他無辜表示「我怎麼被電了」！

台北市第三選區立委後選人吳宜農目前仍然單身，他曾在「我不懂,你明白」頻道錄製「真心話」節目，主持人準備許多道問題，讓他招架不住。

YouTube頻道「我不懂,你明白」日前邀請立委候選人吳宜農錄製影片。（Youtube@我不懂,你明白）

被問到有沒有結過婚，吳怡農緊張地等待測謊器檢驗，沒想到竟被電，主持人追問「所以真的結過婚嗎」，他反而回答「這機器中國製的吧」。語氣盡是無奈。

吳宜農玩真心話大冒險被連電三次。（Youtube@我不懂,你明白）

接著主持人問初吻是在幾歲，他答「15、16歲」，還是被測謊器電。最後主持人拿出4位政壇正妹的照片，問他理想型是哪一個人，他選高嘉瑜，仍然被測謊器「連三電」，粉絲留言「也太可愛了吧」。

被封為「特戰男神」的吳怡農。（Facebook@吳怡農）

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