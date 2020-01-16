Cheronna@SG覺得小型音樂會更勝華麗舞台：自己鍾意講咩都得

女子組合super girls 成員吳嘉熙（Cheronna) 日前於中環開小型音樂會，除了一班粉絲入場支持外，圈中好友周奕瑋，以及香港羽毛球代表隊成員黑妹葉姵延等都前來捧場。

Cheronna表示於新一年再開小型音樂會非常開心，更直言「我真係好想唱歌」，她表示：「2020年再舉一個小型音樂會，我好開心，為我真係好想唱歌，所以可以自己揀歌list，自己同樂手夾，仲要迫所有人唱歌係一件好開心的事。」

今次的小型音樂會，Cheronna未有唱自己的作品。

今次的小型音樂會，Cheronna未有唱自己的作品，整個歌單都是別人的歌，她解釋：「平時我都係唱自己或者Super Girls嘅歌畀大家聽，大家未必知我鍾意咩歌或者唱咩歌，今次係一個好機會同大家分享。」她又感謝一班好友前來支持：「我邀請了好多朋友嚟，好似黑妹和周奕瑋，仲有中學同學。」 Cheronna坦言想與觀眾拉近近距離，想要一種貼地感覺，她說：「今次同觀眾好近，中場休息時，沒刻意準備講稿，自己鍾意講咩都得，同大家可以傾計，我想要一個貼地嘅感覺，而唔係好華麗嘅舞台。」她直言演出後感到不捨：「好唔捨得唱緊歌嘅感覺，成個過程都好難忘，尤其是自己唱歌感覺。 新一年想專注唱歌，想自己寫多啲歌，有多點作品，迫自己進步。」