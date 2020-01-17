妻夫木聰Tony Jaa孖住拍賀歲電影　動員萬人拍攝反轉東京

下星期是農曆新年，結合中、日、泰、台四地紅星包括王寶強、劉昊然、妻夫木聰、Tony Jaa、長澤雅美、淺野忠信、染谷將太及邱澤等演出的大卡士賀歲片《唐人街探案3》，將衝擊本地第二輪賀歲檔。

王寶強、妻夫木聰、劉昊然東京拍攝。

《唐人街》系列一直大受歡迎，第一集及第二集之中國票房分別為 8 億和 33 億，電影系列繼曼谷、紐約之後，第三部就拉隊前往東京取景，並全程使用 ALEXA IMAX 攝影機進行拍攝，令製作層面更升級。《唐3》故事講述王寶強、劉昊然、妻夫木聰和 Tony Jaa，分飾來自中、日、泰三地的偵探，四人齊集東京調查一宗殺人案，過程充滿推理又搞笑，當中不止穿插多位日本紅星登場，兩位重量級日本演員包括山口百惠老公三浦友和、以及於 90 年代以經典日劇《東京愛的故事》紅遍亞洲的鈴木保奈美，亦雙雙出山助陣，讓觀眾眼前一亮，集體回憶番晒嚟。

戲中演日本偵探的妻夫木聰。

粒粒大星係電影焦點之一，但大製作大場面也相當驚人。其中一幕，要王寶強和劉昊然在澀谷地標、被喻為「全球最繁忙十字路口」的馬路上，登上開蓬巴士上層撒錢，劇組竟然出動超過四千名群眾；另外，戲中三地「偵探」現身的新宿和秋葉原街景，亦全部都係人海，導演陳思誠坦言今次在日本拍攝的大場面特別多：「為了打造繁華街頭的真實感，這次用到了大量的群眾演員，加在一起會有上萬人。」

王寶強和劉昊然在澀谷街頭登上開蓬巴士撒錢，動用群眾演員達四千人。

另一場戲亦同樣人頭湧湧，極富爆笑效果，就係妻夫木聰、王寶強同劉昊然日光日白在東京街頭飆「孖寶賽車」，向來打得的 Tony Jaa 卻坐上兒童單車死追。觀眾睇得開心，但拍時就好陰功了，原來 Tony Jaa 踩住架迷你單車，齋係踩車過橋都過了二十多次，王寶強都說小童單車太難踩，搞到 Tony Jaa 拍到成頭汗。

泰國偵探Tony Jaa東京開小童單車。

王寶強、妻夫木聰同劉昊然在東京街頭揸高卡車high到爆。