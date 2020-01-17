【早霸王】男聽眾向日文老師表白　森美接通電話先知對方係男性！

又到《早霸王》嘅「你知道唔唔知有人掛住你」環節，男聽眾阿Ken打算表白，對象係佢嘅日文老師。阿Ken表示已經上咗一年堂，為咗呢位老師，仲特意報讀二年級。「因為始終佢都係老師，好難上堂同佢表白，有時放學同朋友走，又好尷尬，有同佢WhatsApp，但未表白過。」

男聽眾想向日文老師表白，電話接通後，聽到把男仔聲時，森美都靜咗一秒……(早霸王FB)

雖然係打算表白，但阿Ken對佢老師嘅感情狀況都唔知，仲話好難開口問對方，咁都未算，因為阿Ken除上堂之外，私下亦無咩點接觸老師，搞到森美都忍唔住表示：「我覺得愛情係要大膽，但唔係大到咁。」仲一口咬定阿Ken「衰硬」，再問一次阿Ken係未真係想表白時，佢竟然話「有啲驚」，但聽到森美話如果對方講唔出暗戀人姓名時，唔會接通雙方電話時，又改口話「咁又唔怕喎」!

男聽眾除咗上堂時特別多嘢講之外，對老師基本上零了解。(早霸王FB)

電話由一位女生接聽，當森美話想搵Stephen時，一聲「稍等」之後換上一把男仔聲。森美、小儀等人明顯有被驚嚇到，但亦好快執生，表明打電話用意後，森美問及感情狀況時，Stephen就好輕鬆咁話：「你而家咪打比我女朋友電話囉。」原來阿Ken口中呢位日文老師係男仔，兼且已經感情十分穩定嘅有女友……收線之後，森美都忍唔住大叫：「我醒咗好多，以免再有阿希事件出現。」向阿Ken「匯報」真相之餘，森美都忍唔住話阿Ken魯莽，連人哋有女朋友都唔知……

