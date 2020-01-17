51歲李婉華教煮餸變KOL　繼續關心香港：晚晚都留意住新聞

現年51歲的李婉華（Anita）早已淡出香港娛樂圈在加拿大定居，離開了加拿大電台後轉戰做KOL。Anita在YouTube開設自家頻道以及Facebook專頁《住加女人－CanWomen》，大談在加拿大的生活點滴，亦會分享下廚心得和keep fit方法。近日，Anita孖住《住加男人－CanMen》的龍華琛（肥Sam）在YouTube開live教煮花椒蒜泥大豆芽，除了解答觀眾的問題外，她亦有談到香港的近況。

Anita孖住肥Sam開live教餸。（《住加女人－CanWomen》Facebook影片截圖）

+ 2

李婉華決定做KOL的原因是她認為網絡世界很大，可以容納不同的東西，更重要是能暢所欲言：「想講乜都得，自由、奔放，似我！」雖然Anita身在加拿大，卻心繫香港，非常關心香港發生的一切：「我好關心香港，我同香港人同步，一齊呼吸。我晚晚都留意住香港新聞，我隻眼係未停過流眼淚，心繫香港。」Anita亦提到早前回港非常開心和感動，因為很多人認得她：「我唔係發咗霉喇咩？點解仲認到我，好感動、好有人情味。今次返去感覺好特別，啲人嘅眼神︰『你返嚟啦？你支持我哋呀？』我話係呀，我係香港人嚟，大家要努力！加油！」今次回港期間，Anita住在尖沙咀時看到的畫面令她很心痛，感受非常深︰「有啲嘢唔可以等，要自己努力做啲嘢，自己爭取！」

李婉華感謝大家支持。（《住加女人－CanWomen》Facebook圖片）

李婉華的Youtube影片一出，引來網民極大迴響，她除了在Facebook發文感謝大家外，亦有提到自己在電台的工作從未停止：「好多謝各地網民對我的關心同支持，你們的留言我都有睇，但為數太多，未有一一答謝，因為從未想過成為YouTuber會有極大迴響，意料之外，心存感激，亦會成為我最大的動力去做好自己本份。部份留言以為我離開電台的崗位並祝福我有更好的前途，在此要多謝各位對我的祝福。而事實上，我在電台的崗位未有改變，每周如常五天為溫哥華的聽眾帶來一小時的資訊及娛樂，這是我過去十五年來的工作，一路走來也慶幸各方同伴的鼓勵。我在香港出生、成長、受教育、為人認識的也是香港觀眾，即使移民後也是服務廣東話受眾。在加拿大生活，深深體會自由自在的可貴，故此才有直播時的一番說話。嘗試網絡平台，希望將加拿大與香港及海外的生活拉近。我會加油，多謝各位支持，還記得我仍是我。」

點擊睇更多李婉華靚相：