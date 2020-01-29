港男鍾君揚靠斷食苦練爆肌身形　分享5招輕鬆減磅keep fit方法

2016年度香港先生季軍鍾君揚 (Freeyon) 身形雖然很瘦削，但其實他卻操練得一身結實健碩的肌肉，除衫前和除衫後的他可謂判若兩人，除衫後原來是一名大隻仔。Freeyon表示自己天生瘦底，因為不想這麼瘦就開始玩健身：「我由細到大都係比較瘦，咁中學時就唔想咁瘦，開始接觸健身做gym，但係嗰時都係玩玩下，跟啲同學一齊take個course健下身。到咗大學玩啦啦隊，拋人上天嗰啲，嗰陣時都練到幾大隻嘅。真係無間斷咁樣健身就係大學畢業之後，咁到依家都5、6年啦。」

鍾君揚係2016年度香港先生季軍。(梁碧玲攝)

Freeyon玩健身多年，操練得最辛苦的一次是在去年底，在兩個月內減了十多磅：「上年年尾台慶有個演出，佢哋都有提到話可能要除衫，咁嗰陣時就留意到啲名，有其他男士都比較大隻，係健美比賽嗰啲，咁我就知道鬥大隻就無得鬥啦，咁就想起碼有好睇嘅線條畀人睇囉。跟住個PT同埋佢份食單嘅建議，嘗試去操練，都操得比以前甘好多嘅，未夠兩個月之內瘦咗十零磅。」

Freeyon祝大家新年快樂。(梁碧玲攝)

Freeyon續說：「首先一定要有恆心啦，我去搵PT搵得幾密嘅，就算佢唔得閒我都會自己去操，同埋試咗我第一次試嘅斷食，斷食唔係乜都唔食嘅，係每日只係有8個鐘頭嘅時間可以食固體食物。佢就預我12點-8點。呢個係容易啲FOLLOW，因為其實你係食咩都可以，食返正常嘢都得，只係將時間縮喺8個鐘頭以內，食返同平時一模一樣嘅份量都可以。咁我覺得呢個容易啲試。」

Freeyon好大隻呀。(梁碧玲攝)

他又分享了他的減磅和keep fit的心得，這也是個不二法門：「如果係想減磅又或者維持體重嘅話，其實最緊要唔係睇你食啲咩同食幾多，而係睇你入同出嘅比例。其實最緊要係個balance，如果你入係少過你出嘅energy，咁就已經可以減到磅。」

Freeyon教大家減磅keep fit。(梁碧玲攝)

不少人在農曆新年後都會吃多了，吃胖了，很想可以減下肥，Freeyon就教了大家幾個簡單又有效的動作：「其實我覺得最重要嘅係用大啲嘅muscle去消耗多啲卡路里，可以做深蹲嘅動作。男士通常都會想有靚嘅胸肌同二頭肌，咁最簡單就做掌上壓啦。平板支撐都有用嘅，係會收緊你個腹肌，所以都幾有用嘅。」

他還有兩個動作提供給女士們：「女士我相信都係鍾意手臂線條靚，同埋有啲腹肌，咁我覺得平板支撐係男女都好適合用。如果手臂唔需要太重，拎住個水樽已經可以鍛練到二頭肌同三頭肌。」

Freeyon有8舊腹肌。(梁碧玲攝)

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