Lilian Kan簡幗儀橙色三點式震撼網民　倪晨曦都忍唔住畀Like

有「最靚設計師」之稱的簡幗儀（Lilian Kan）經常在IG大派福利，天使面孔加上魔鬼身材，深受網民喜愛。今日（18/1）Lilian在IG上載了水着照震撼網民，她穿上橙色三點式泳衣，胸側有超大的蝴蝶結作點綴，Lilian寫着：「My new swimwear. I bought it when it's on sale.」原來是新泳衣，唔怪得要立即同網民分享。網民like爆之餘，亦吸引了倪晨曦（Elva）留言，她留下兩團火，應該是大讚Lilian非常火辣。

Lilian上載了橙色三點式泳衣照震撼網民。（IG/ @liliankan）

Lilian泳衣相的背景是藍天白雲，非常漂亮，原來Lilian飛到了夏威夷，參加Elva同金融才俊Vincent的婚禮，索爆姊妹團除了有Lilian外，還有朱韻韻、鍾浠文、李月及Elva孖生細妹倪晨曄，她們仲同準新娘開了婚前派對，玩得非常盡興，而Elva亦花盡心思為姊妹們準備香水做小禮物，更說要好好享受單身一刻。

Lilian飛到夏威夷做Elva的姊妹。（IG/ @liliankan）

點擊睇更多Lilian靚相：