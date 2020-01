Lilian Kan簡幗儀橙色三點式震撼網民　倪晨曦都忍唔住畀Like

有「最靚設計師」之稱的簡幗儀(Lilian Kan)經常在IG大派福利,天使面孔加上魔鬼身材,深受網民喜愛。今日(18/1)Lilian在IG上載了水着照震撼網民,她穿上橙色三點式泳衣,胸側有超大的蝴蝶結作點綴,Lilian寫着:「My new swimwear. I bought it when it's on sale.」原來是新泳衣,唔怪得要立即同網民分享。網民like爆之餘,亦吸引了倪晨曦(Elva)留言,她留下兩團火,應該是大讚Lilian非常火辣。

Lilian上載了橙色三點式泳衣照震撼網民。(IG/ @liliankan)

Lilian泳衣相的背景是藍天白雲,非常漂亮,原來Lilian飛到了夏威夷,參加Elva同金融才俊Vincent的婚禮,索爆姊妹團除了有Lilian外,還有朱韻韻、鍾浠文、李月及Elva孖生細妹倪晨曄,她們仲同準新娘開了婚前派對,玩得非常盡興,而Elva亦花盡心思為姊妹們準備香水做小禮物,更說要好好享受單身一刻。

Lilian飛到夏威夷做Elva的姊妹。(IG/ @liliankan)

