張文采《1圈圈》破天荒談舊愛羅鈞滿　爆TVB禁二人有親密行為

前無綫（TVB）新聞主播張文采（Wendy）日前接受商台節目主持梁泰來訪問，有關訪問今日亦在《1圈圈》播出。除了離職原因，已成人妻的Wendy亦提及當年與羅鈞滿的一段情：「我真係冇諗過，第一次畀狗仔隊影嗰陣，驚到跑走咗，喺商場搵咗個角落匿埋，個心跳得好犀利，之後都有同啲同事講，點解讀新聞都會上娛樂版？真係好唔明，其實係有影響。」幸而TVB並沒有因此「照肺」，明白她的處境：「唔知幾時開始，主播會變咗做一個明星要上報紙？」

張文采接受商台節目主持梁泰來訪問，不但大談離職原因，更提及當年與羅鈞滿的一段情。（YouTube/@ 商業電台 Hong Kong Toolbar）

英文班遇上丈夫：一句八卦多餘嘅嘢都冇問！

談到曾有傳張文采因為穿着短裙而被高層罰停止報新聞，她即時笑說因為當年被禁答覆任何傳媒，所以有冤無路訴：「其實嗰次我係冇着到短裙，裏面係有條褲，其實係全部人都知，砌我生豬肉，老闆都知㗎，知道係一條褲，嗰件事我喊咗好耐，我直頭打畀老細喺度喊！」最後老闆更落力安慰她。梁泰來問張文采有否因她與藝人拍拖而受壓，她直言：「出街唔會做啲親密行為，叫我要化妝。（有冇叫你要小心啲識人？）又講呢啲，而家開心咪得囉！」

提到消防員老公，張文采指兩人本身沒有共同朋友，是報讀英文班才認識，而他們相識的過程也是充滿緣份：「係唔同時期報，差唔多係我上完佢先報，只係連續有幾堂係一齊上，我平時係好少化妝，因為唔想人哋認得，想做返普通人去學下嘢，點知佢原來係認得我，但係冇一嚟就問係咪報新聞嗰個張文采？反而係好有禮貌去問，一句八卦多餘嘅嘢都冇問，感覺係好舒服，終於唔會有一個人覺得我係另類，結果咪一齊約埋上堂，一齊食下飯。」她又大讚老公勤力又顧家：「我夢寐以求嘅生活其實好簡單，只係想有個家庭，每一晚煮飯湊下小朋友，佢畀到呢個感覺我。」

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