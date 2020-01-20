【流行經典五十年】BOB麥玲玲深情合唱《好好戀愛》　鄧麗欣話…

BOB同麥玲玲師傅大開金口合唱。（Facebook：@BOB LAM）

TVB節目《流行經典五十年》長播長有，皆因節目中演出嘅都係街知巷聞嘅經典歌曲，響起前奏已經回憶返晒嚟，而且仲會邀請一啲非歌手獻唱，好多時都令觀眾相當有驚喜﹗新一集就有林盛斌（Bob）同麥玲玲手拖手深情獻唱﹗節目一出網上即時洗版討論。

入廠唱歌前，Bob上載呢張相同葉念琛講：「正所謂獻醜不如藏拙， 如果唔係因為套戲， 如果唔係因為你， 今晚.............」（Facebook：@BOB LAM）

為咗宣傳有份參演嘅賀歲片，BOB放低搞笑一面，同玲玲師傅認真獻唱方力申和鄧麗欣的經典《好好戀愛》，佢地拖晒手又深情對望，相當投入。可惜佢地天生有種引人發笑嘅氣場，觀眾睇到呢段表演，紛紛留言話笑到失控：「耳朵流產了﹗」「叫方力申同鄧麗欣情何以堪」

手拖手合唱。（Facebook：@BOB LAM）

Bob自己都笑言：「得㗎嘞，夠嘞，我知呀，唔駛再Whatsapp同PM我，對唔住囉......」丁子高、蕭定一等都留言贊好，有網友笑稱好想知原唱者方力申鄧麗欣嘅反應，BOB回應話：「已經睇咗，Stephy表示驚訝﹗」到底係「驚呀」定「驚訝」，真係要當事人先知啦。