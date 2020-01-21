余香凝為首次演唱會努力減肥　擔心台上爆喊：感謝家人支持！

今日（20日）余香凝為《Our First Date Live 2020 》舉行記者招待會，除了即場演唱新歌《無得比》外，同時播出新歌MV為演唱會造勢。入行10年的余香凝坦言對於能開個人首個演唱會感到又驚又喜：「聽到有人邀請，起初也會擔心自己的作品不足夠，我同時也跟主辦方說我的粉絲也不多。開演唱會當然有壓力，但我會盡力與粉絲分享，包括遇到困難嘅時候，同時也感謝家人一直以來的支持，所以妹妹也會上台跟我合唱，我也擔心這個環節會感動到喊。」

《Our First Date Live 2020 》演唱會將於2020年03月27日 (星期五)於九龍灣國際展貿中心 Music Zone舉行。

提到演唱會中的編排，余香凝直言一手包辦，她透露原本打算於快歌環節一展舞技，不過她笑言已遭公司同事極力阻止，她笑說：「我向來手腳不協調，他們怕我跳舞時會嚇怕觀眾。反而新年後會努力減肥，目標減10磅，如果減肥成功的話，快歌部份不排除會有一些性感演出。」

另外，余香凝的親密友好「豹哥」陳蕾答應作為演唱會嘉賓之一，決定用行動支持好姊妹，為她與大家第一次的音樂約會壯膽。同時，余香凝為今次的約會邀請了多位演唱會嘉賓，每位都是見證及陪伴 余香凝成長的圈中好友或學習對象，都是余香凝希望在約會時介紹給大家的「電燈膽」。

演唱會主題及內容構思均由余香凝自己精心設計，結合音樂與電影的元素，希望當天能跟觀眾們渡過一個愉快難忘的約會！