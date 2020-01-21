馮盈盈昔日愛巢565呎海景單位全曝光　位於何文田豪宅區放租33000

馮盈盈 (Crystal) 與拍拖4年的醫生男友Martin原本已經進入談婚論嫁階段，Crystal更出錢給男友付首期買樓，兩人逐展開了婚前同居的生活，豈料一起生活了半年之後，Crystal卻突然於上年年尾宣布兩人分手。分手後Crystal已搬離昔日的愛巢，返回娘家居住，舊愛Martin亦已搬回了他的家，兩人同居的單位現時丟空了。Crystal之前曾表示她會想辦法處理呢個同居單位，原來他們已找了地產經紀代為將單位放租。

馮盈盈與舊愛Martin此情不再。（Instagram@crystalfyy）

近日於一個租樓網頁上找到了Crystal與Martin昔日同居的單位正在放租，單位位於何文田豪宅區，565呎2房2廳連500呎天台作價月租33,000港元。網上還介紹該單位是海景 靚裝作招徠，並附有多張單位室內家居裝修佈置擺設照片以供參考，即是將Crystal昔日的愛巢全曝光。而從客廳的照片可見，當中的梳化與油畫，跟Crystal之前於IG post過的一張照片內，她所坐的梳化一模一樣，油畫亦是一樣的，所以可以推斷這個放租的單位，就是Crystal之前與Martin同居的家。

Crystal早前於IG post的相，相中的梳化跟放租單位一樣。（Ig@crystalfyy）

未知Crystal與Martin當日是否搬走搬得很趕急，又或是沒有時間去執拾，家中很多東西都原封不動，沒有拿走，例如客廳中仍擺放住幾個粉紅色心心氣球，梳化上的毛毯、廚房內的廚具、浴室的毛巾和污衣籃等亦未有拿走，還有一屋的傢俬電器，未知租金是否會包埋。

客廳中仍擺放住幾個粉紅色心心氣球。(網上圖片)

點擊下圖逐格睇Crystal昔日愛巢：