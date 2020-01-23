【武漢肺炎】湖北新聞女主播示範戴口罩　網民讚提升市民防疫意識

武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴大，香港於昨日（22/1）確診首宗病例。為了阻止疫情擴散武漢市疫情防控指揮部今日凌晨宣佈，由上午10時起全市的公共交通及長途客運暫停營運，機場及火車站的離境通道亦暫時關閉，直至另行通知。同時希望市民能夠加強防疫意識，而湖北一位電視主播高越男就以身作則，在報道新聞過後親身示範戴口罩的正確方法。

湖北新聞主播高越男在節目完結後，親身示範向觀眾示範戴口罩的正確方法。（微博圖片）

這個片段播出後，有不少內地網民將電視畫面截圖，並在微博上瘋傳。對此，主播高越男就在個人微博上載截圖，並發文解釋為何要這樣做。她在貼文中表示收到很多朋友的信息，詢問照片的情況：「這是今天（昨天）19:25《經視直播》結束時，我們呼籲廣大武漢市民由我做起，從每一個衛生習慣做起，最好不離開武漢市，不去人員密集地，出門戴口罩、回家勤洗手、室內常通風。和醫護人員一起，打贏這場疫情防控戰。圖為我給觀眾示範出門一定要戴口罩，以及如何正確戴口罩。特此聲明：並非戴口罩播新聞，大家請勿以訛傳訛！」不少網民都留言大讚主播高越男的作法。

高越男在微博發文呼籲市民一定要戴口罩。（微博圖片）

另外，有網民表示武漢街頭已經多了很多市民戴上口罩，發現除了湖北經視，還有湖北公共新聞頻道的主持人及記者在新聞及採訪片段上均戴上口罩。有人感嘆留言「電視史上第一次」，亦有人表示此舉動能夠為觀眾提供更好的公共衛生示範，提高市民的衛生防疫意識。