【武漢肺炎】重溫無綫舊劇《隔離七日情》　郭羨妮戴口罩電力不減

經過2003年「沙士」一役，香港人的抗疫意識大幅提升，有事立即求醫、口罩、1:99、消毒洗手液等等，當近日爆發武漢肺炎時，香港人的反應非常快，可惜日防夜防，疫情在香港仍然有擴散跡象，今天（23/1）已有兩宗確診個案，食物及衞生局局長陳肇始日前直言，已將兩個度假營預留作為隔離營。

《隔離七日情》由馬浚偉、郭羨妮、黃宗澤以及鄭欣宜等主演。（劇照）

而講到隔離，又令不少香港人聯想起2011年無綫曾經播放過一套劇集《隔離七日情》，而故事是參考香港2009年H1N1流感影響下的香港，劇情講述當時香港人正受人類豬流感疫情的威脅，首宗香港發現個案患者曾入住的酒店被列為隔離區域作為醫學觀察，酒店內的所有住客、職員均不得離開，為期七日。

回顧下《隔離七日情》嘅劇照：

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對眼靚到遮住都認到！

提到防疫，口罩、保護衣無疑是劇集中的重要元素，但長期戴住口罩的話，將劇中演員的靚樣遮蓋大半，實在浪費，所以大部份劇情都較違反邏輯，在隔離區不戴口罩地自由活動，更發生曲折離奇的故事。不過，戴口罩甚至是穿上保護衣的造型仍然是有的，其中一個就是郭羨妮。劇照中，郭羨妮穿上保護衣、戴上口罩由頭包到落腳趾尾，得罪講句，「你話佢係汪明荃都得㗎啦」，然而，僅僅露出的眼睛部位已經足夠令所有觀眾清楚知道，保護衣下的就是郭羨妮，沒有懷疑。

郭羨妮對眼真係好靚！（劇照）

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郭羨妮於1999年參選香港小姐，以大熱姿態獲得冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」獎項。2000年，郭羨妮代表香港參選國際華裔小姐競選，再以大熱姿態取得冠軍。郭羨妮現時已經45歲，女兒亦已經有7歲了，但她的魅力卻不減當年，一雙迷人大眼依然明艷照人。雖然她近年幾近息影，不過「天下一電影」早前已確認郭羨妮將會回歸《尋秦記》電影版，屆時觀眾又可以再一次欣賞到「琴清姑娘」的天姿國色！

45歲嘅郭羨妮真係保養得好好：

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